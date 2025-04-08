Diputado Brito (FA) insta al Ministerio Público a designar fiscal exclusivo para la investigación de los siete pescadores desaparecidos

El diputado y presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, Jorge Brito (FA), se refirió a la investigación en torno al caso de los siete pescadores artesanales desaparecidos en las costas de Coronel, en la Región del Biobío.

Este lunes, ocho días después de la desaparición de la embarcación “Bruma” cerca de la Isla Santa María, se encontraron restos del bote, pertenencias personales y una balsa salvavidas.

Los restos de la embarcación, incluida la proa, ya están bajo custodia en la Gobernación Marítima. Hasta allí llegaron familiares de los tripulantes, quienes pudieron observar de primera mano los daños sufridos por la estructura.

Otro de los avances del caso fue la designación de la persecutora que encabezará las diligencias de la investigación. Debido a la complejidad de la causa, el fiscal nacional, Ángel Valencia, asignó a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quien estará apoyada por otros fiscales y abogados si lo considera necesario.

Sin embargo, la decisión del jefe del Ministerio Público fue cuestiona por el diputado y presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, Jorge Brito (FA), quien aseguró que está “encima de la investigación penal”, la que considera prioritaria.

“Estamos con dudas respecto a la designación de la fiscal regional a cargo de la investigación pues es una fiscal que no ha salido bien evaluada de otros casos importantes como el caso de ‘Tomasito’”, expuso el parlamentario.

En ese sentido, Brito instó al Ministerio Público a reajustar las piezas para acelerar los procesos respecto a las líneas de investigación que están llevando a cabo con el ánimo de obtener prontamente justicia.

“Esto estaba siendo llevado por el fiscal de Coronel y estábamos teniendo muy buenos resultados. Por eso hacemos un llamado a que el Ministerio Público ponga lo mejor de los suyos para que aquí se obtenga justicia y no acompañemos el dolor de las familias con lentos procesos administrativos y en investigación”, argumentó.

Asimismo, el diputado frenteamplista anunció la creación de una comisión investigadora en la Cámara Baja. No obstante, señaló que ésta “recién podría comenzar a funcionar en un par de meses y nosotros queremos justicia hoy día, para lo cual le estamos pidiendo al Ministerio Público que nombre a un fiscal exclusivo y no a la fiscal regional que tiene muchas otras causas a su haber”.