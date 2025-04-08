El sello de la candidata Jara y la influencia de la directiva PC en su despliegue de campaña

Jeannette Jara dio el vamos al despliegue de su candidatura presidencial luego de ser despedida en una acotada, pero emotiva ceremonia de ajuste de gabinete en el Palacio de La Moneda, donde se nombró como su sucesor en el Ministerio del Trabajo a Giorgio Boccardo (FA), exsubsecretario de la misma cartera.

Fue en ese marco que el Presidente Gabriel Boric agradeció la labor de Jara a la cabeza del ministerio destacando su “vocación de mayoría”, su liderazgo y “capacidad de llegar a acuerdos”, en particular, sacando adelante la agenda social del Ejecutivo en proyectos como la reforma de pensiones y la Ley de 40 horas laborales.

El Mandatario aprovechó de descartar que exista una candidata o candidato favorito del Gobierno y reiteró su llamado a primarias amplias del progresismo que incluso crucen el límite de la alianza de Gobierno, haciendo una expresa mención al aspirante presidencial de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga.

“Todos a quienes menciono han mostrado su disposición a competir en buena lid por representar a los sectores progresistas en una primaria amplia y convocante. Incluyo, por cierto, también al diputado Undurraga (…). Y en esto quiero ser muy claro, mi candidato es Chile”, dijo.

Luego de la ceremonia, la candidata presidencial del PC cruzó por calle Moneda y se dio un espacio para tomar desayuno en el restaurante “Punto C”, a pasos de la sede de Gobierno, para luego volver a los pies de la estatua del expresidente Salvador Allende en Plaza de La Constitución, entregar una ofrenda floral y, en compañía de la directiva del Partido Comunista, presentar su candidatura frente a decenas de militantes que llegaron con banderas de “Jeannette Jara”.

En su discurso inicial, el timonel PC, Lautaro Carmona, abrazó y relevó la figura de Jara, luego de que existieran trascendidos de que en la interna de la tienda había reticencia a erigirla como carta presidencial cuestionando su representatividad dentro del partido, ya que representa una “nueva generación”. Incluso, se habló de molestia contra su figura por la fórmula que logró destrabar la reforma de pensiones.



”Jara se va a vincular a los logros alcanzados en beneficio de las y los trabajadores no solo en el salario mínimo, no solo en las 40 horas, no solo en todas las medidas legislativas que permiten autoproteger y proteger del abuso a las y los trabajadores. Esa es una identidad. Tiene los méritos de alguien que ha conocido el movimiento social desde la juventud. Dirigente estudiantil y también dirigente gremial y sindical en su labor en el sector público”, dijo Carmona.

Además, indicó que “tiene la experiencia de la construcción de políticas a nivel de Estado desde la subsecretaría en el Gobierno de la presidenta Bachelet a las misiones que asumió en su condición de ministra del Trabajo. Nos representa a todas y todos”.

Esta no fue la primera ni la última actividad de Jara junto a los máximos directivos de su partido, ya que se espera que tanto Lautaro Carmona como Bárbara Figueroa, secretaria general, asuman un rol preponderante en su despliegue como candidata -en una suerte de “generalísimos“- y que Jara elija la sede de Vicuña Mackenna como su centro de operaciones.



Al respecto, Figueroa sostuvo que “nosotros estamos todavía precisando lo que será el comando de campaña de nuestra candidata presidencial, donde no solamente vamos a estar las autoridades unipersonales en primera línea (…). Fue una definición que hicimos en nuestro comité central el día sábado, estar y ser parte activa de nuestro comando y del despliegue nacional”.

Un gran desafío que se asoma en el horizonte para la candidata es que deberá responder constantemente por la visión de su partido ante el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero también por Cuba.

De hecho, hoy Jara sostuvo que “los comunistas siempre hemos estado por la defensa de los derechos humanos en Venezuela y en cualquier otro lado. En eso quiero ser sumamente clara. Sin duda, Venezuela tiene que resolver sus propios problemas, algunas dificultades tendrán, por algo hay tantos venezolanos en Chile”.

“Lo que yo puedo decir es que las y los comunistas, de lo que hemos sido testigos y víctimas, ha sido de violaciones a nuestros derechos humanos. Así que no las vamos a amparar, ni aquí, ni en Venezuela, ni en ningún otro lugar”, señaló.

¿Cómo se va a diferenciar de otras candidaturas de su sector? Fue una de las preguntas obligadas para Jara. En todo su discurso Jara mencionó la no pertenencia a la élite del país y su origen en Conchalí. En cuanto a su sello, apuntó a su cercanía con las organizaciones sociales.

“Creo que un sello que podría distinguirnos es la posibilidad de poder compartir con organizaciones sociales, con organizaciones de personas mayores, con organizaciones sindicales y con personas de a pie que pueden reconocer en quiénes aspiramos a representarlos en la Presidencia de la República, en mi caso, a una persona que es como ellos”, zanjó.