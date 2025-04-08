Emocionada, Isabel Allende pronuncia su último discurso como senadora

Isabel Allende, histórica figura del Partido Socialista e hija del expresidente Salvador Allende, se despidió del Senado este martes en un emotivo discurso.

Su salida ocurre tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que, aunque no ha sido notificado oficialmente, confirma su destitución tras verse involucrada en la fallida compraventa de la casa del exmandatario.

En su intervención, Allende expresó que este era uno de los momentos más difíciles de su vida y que probablemente sería su última vez en el hemiciclo. Aunque acatará el fallo, criticó que este vulnera principios fundamentales de justicia y proporcionalidad.

“Me veo en el deber de hablar en uno de los momentos más duros y difíciles de mi vida. Probablemente, sea mi última intervención en esta sala. Deseaba despedirme de ustedes. Resulta difícil considerando la manera en la que terminan 30 años de servicio”, dijo la hija del expresidente socialista.

El TC determinó que Allende infringió la Constitución al aprobar la compraventa de la casa familiar en Providencia, destinada a convertirse en museo.

La normativa prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado, incluso si se realizan a través de terceros, como ocurrió en este caso, donde las negociaciones fueron gestionadas por su yerno, Felipe Vio.

El requerimiento fue presentado por el Partido Republicano y Chile Vamos, y el fallo se votó 8-2 en contra de la senadora.

Allende reconoció su responsabilidad, pero afirmó haber actuado confiando en la institucionalidad. Además, defendió la idea de transformar las casas de Salvador Allende y Patricio Aylwin en museos para preservar la memoria histórica.

“El fallo del TC será acatado, pero acatar no significa guardar silencio. Estamos ante un fallo que, más allá de su legalidad, vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democratico. Reconozco que como parlamentaria debí tener presente el artículo 60 de la Constitución. No rehúyo a mi responsabilidad, pero no soy abogada. Actué confiando en la institucionalidad”, agregó.

Algunos parlamentarios mostraron su apoyo con carteles que decían “Gracias Isabel Allende”. Su equipo había anticipado que ofrecería unas palabras al inicio de la sesión, las que fueron aprobadas previamente por los comités del Senado.