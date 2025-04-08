Eric Aedo y participación de la DC en el pacto electoral oficialista: "El camino propio es extinguirse"

Aún no hay claridad sobre qué definiciones tomará la Democracia Cristiana (DC) de cara a las primarias presidenciales. Tras la proclamación de Jeannette Jara como candidata, la carta presidencial y presidente de la DC, Alberto Undurraga, descartó articipar en una primaria con el Partido Comunista (PC), ya que a su juicio, “hay que hacerlas entre los que piensan parecido”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputad, Eric Aedo, señaló que “el escenario al interior de la Democracia Cristiana tiene que ser un escenario de realismo, de mirar la realidad tal cuál está sucediendo”.

“Nosotros éramos de la idea inicial de que hubiesen dos primarias, lo ideal para nosotros es que hubiese una primaria entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, y otra del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, pero la realidad es que el oficialismo va a ir en una sola primaria. En ese escenario, la DC lo que tiene que hacer es tomar una decisión: si participa en esa primaria o no, pero no van a existir dos procesos electorales”, enfatizó.

Aedo recalcó que se trata de una definición fundamental, “porque en el marco del tema presidencial también se va a discutir la alianza parlamentaria”. “En ese sentido, yo creo que los números que hemos tenido de las últimas elecciones en el país con voto obligatorio, hacen absolutamente necesario que tú tengas que participar de una lista parlamentaria que te asegura la elegibilidad de los tuyos”, comentó.

A juicio del diputado, “el camino propio puede ser una cuestión tentadora desde el punto de vista de la identidad, incluso de crecer algo en votos, pasar de un 4 a un 6 o 7% como nos pasó en la elección de convencionales, pero el resultado es que en este sistema electoral ganan los que están asociados en grandes grupos. El camino propio es extinguirse, no elegir parlamentarios”, aseguró.

En esa misma línea, Aedo instó a “ir de la manera más amplia posible en una lista parlamentaria que asegure la elegibilidad, eso es lo que tiene que estar a la vista de la DC para tomar sus decisiones”.

“Es efectivo que el diputado Alberto Undurraga tiene una posición, pero esa posición era también bajo ciertos supuestos, en que podía construirse la posibilidad de dos primarias, pero eso hoy día ya no es posible”, insistió.

Por otro lado, el demócrata cristiano se refirió a las elecciones al interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, que terminaron instalando al diputado de Renovación Nacional (RN), José Miguel Castro, como presidente.

Sobre aquello, Aedo afirmó que: “Respecto de las vicepresidencias, lo vamos a conversar con el nuevo presidente de la Cámara, porque nosotros el acuerdo administrativo y todas nuestras renuncias, dicen relación con el acuerdo que existía entre el oficialismo, sectores independientes y la Democracia Cristiana”.

“Nuestro acuerdo era en el marco de un acuerdo administrativo con el oficialismo. Y, obviamente, si el oficialismo ganaba nuestras renuncias iban a ser presentadas para que se generasen en el marco de ese pacto la elección de los vicepresidentes. Hoy día es otra la situación política y la vamos a conversar con el nuevo presidente en las próximas horas”, dijo.