Gilberto Aranda por guerra comercial de Trump: "Veo un empresario de bienes raíces con un olfato equivocado"

Tras lo que fue calificado como un “lunes negro“, originado por la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autoridades y expertos analizan los próximos pasos en un escenario marcado por la incertidumbre.”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el doctor en Estudios Latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, sostuvo que la política arancelaria del líder republicano es una estrategia con alto costo inmediato, sobre todo para las y los consumidores de dicho país.

Para el analista internacional, los gravámenes “recíprocos” de Trump son “pura propaganda, porque hay países con los que Estados Unidos tiene arancel 0 y que de todas maneras se afectan con el 10%”.

Según Aranda, los aranceles del jefe de la Casa Blanca no buscan tener éxito inmediato, sino que “recaudar una cantidad muy importante por concepto de aranceles y pasar a una segunda fase que corresponde a una baja importante de impuestos directos que cobra el Estado norteamericano”. “Al mismo tiempo, persigue la idea de relocalizar mucho de esa industria que se ha desplazado, por ejemplo, a China o a México y devolverla a Estados Unidos para crear empleos”, complementó.

Una lógica que no necesariamente va a dar resultados, de acuerdo al especialista. “Vamos a encontrar muchas dificultades, muchos obstáculos, no solo para Estados Unidos, sino que también para el mundo”, adelantó.

“Invertir las agujas del tiempo”

El doctor en Estudios Latinoamericanos, Gilberto Aranda, explicó que Trump procura “invertir las agujas del tiempo”. “Por lo tanto, vemos mucho de lo que, podríamos decir, era una economía mercantilista que Estados Unidos explotó intensamente a finales del siglo XIX”, explicó

“Veo un empresario de bienes raíces con olfato que puedo decir que es equivocado y medidas draconianas, que está golpeando el tablero de la mesa y está desconociendo las reglas que Estados Unidos propuso y presionó para que se ejecutarán desde la década del 40 en adelante”, sentenció.

En el mismo sector de Trump, algunos se están distanciando de su política debido al impacto que ha tenido en los mercados globales y a las dudas sobre los posibles beneficios. “Ya tiene algunas voces disidentes en su bloque, que a veces parecía tan compacto, por ahí Elon Musk, el piensa que debería haber arancel 0 entre Estados Unidos y Europa; Ted Cruz, que es un neo conservador, radical, también dice que esto es un riesgo bien importante”, dijo Aranda.

“Es decir, ya hay voces que están planteando que esto es una apuesta muy arriesgada y esto lo está manejando casi como una empresa inmobiliaria, pero estamos hablando de la política exterior y económica de un país, algo bastante más relevante”, agregó.

¿Qué hacer?

Según el experto Estados Unidos está pateando el tablero para generar sensación de vértigo, de caos y tomar posición. “Él (Trump) prefiere el bilateralismo a la carta, uno a uno, con transacciones y, finalmente, lo que es la coerción económica, o sea, ‘te amenazo y te digo que voy a hacer esto si tu no me das esto otro’. Ese es el modus operandi para seguir colocando a Estados Unidos muy en la cima, en una carrera que aparentemente está empezando a retrasarse frente a otros competidores como China”, dijo.

Sobre qué hacer en Chile ante este escenario, Aranda aseguró que hay dos caminos: “Uno es la negociación política bilateral directa y lo otro son todos los instrumentos jurídicos que nos proveen los tratados que hemos firmado como los organismos, que hoy día empiezan a desconocer para negociar”.

En tanto, afirmó que “desde luego en ese contexto tan difícil, tan complejo, el que llegue al último a la negociación probablemente va a perder, los que lleguen antes van a obtener algo más”.