Guerra comercial: Hacienda prepara estrategia y alerta sobre impacto en 2026

En medio de la creciente tensión económica entre Estados Unidos y China, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó un mensaje que mezcla tranquilidad con advertencias. Si bien destacó la resiliencia que ha mostrado la economía chilena en los últimos meses, no descartó que la guerra comercial termine afectando de forma directa al país si se prolonga.

“Sin duda un shock de esta magnitud sobre la economía mundial, tarde o temprano en términos de actividad va a llegar a Chile en la medida que se mantenga”, sostuvo el secretario de Estado, en una evaluación que incluyó tanto el comportamiento de los mercados como proyecciones de crecimiento.

Caídas globales, pero con matices locales

Marcel explicó que “las bolsas a nivel global profundizaron sus caídas a causa de la guerra comercial producto de los anuncios de Estados Unidos y la respuesta de China al incremento de los aranceles”. Detalló que Shanghái retrocedió un 7,3%, Europa un 4,5% y América Latina en torno al 2%.

En el caso chileno, la bolsa cayó 3,3%, pero el ministro aclaró que “todavía nuestro índice de precios de acciones está 17% por encima del comienzo del año”, lo que, a su juicio, permite mantener cierta perspectiva positiva.

Respecto a las tasas de interés, destacó que en Estados Unidos los rendimientos de largo plazo aumentaron, mientras que en Chile se han mantenido estables, con una baja de 20 puntos base desde los anuncios arancelarios.

En el caso del cobre —producto clave para la economía chilena—, Marcel informó que su valor ha bajado 15,4% en las últimas jornadas, aunque todavía acumula un incremento de 10% en lo que va del año.

Efectos proyectados y diferencia con otras crisis

El titular de Hacienda fue claro en que el mayor impacto económico se espera para el próximo año: “Las proyecciones de actividad mundial se han ido corrigiendo mayormente para el 2026, pero eso no quiere decir que no haya ningún impacto en 2025”, aclaró.

Además, enfatizó que la situación actual no es comparable con crisis anteriores como la del Covid-19 o la financiera de 2008. “Este ha sido uno de los shocks más grandes que ha recibido la economía mundial en mucho tiempo como producto de una decisión de política”, subrayó, haciendo referencia directa a la escalada arancelaria.

Preparación interna y coordinación

Frente a este escenario, Marcel detalló que se está trabajando con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y el sector exportador para identificar áreas de vulnerabilidad. También anticipó que en los próximos días se convocará nuevamente al Consejo de Estabilidad Financiera, y que se mantiene en pie la reunión del Comité de Administración del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, programada para el 12 de junio.

Reforma tributaria en espera

En el plano doméstico, el ministro confirmó que durante esta semana se definirá con el presidente Gabriel Boric el camino a seguir respecto a la reforma tributaria, especialmente tras el rechazo opositor a nuevos aumentos de impuestos. También adelantó que en las próximas semanas se presentará la estrategia para retomar el balance fiscal estructural, como parte del compromiso de mantener la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.