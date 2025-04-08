"Hacia una Ley de Sitios de Memoria en Chile": Casa José Domingo Cañas prepara seminario online con invitados internacionales

Este miércoles 09 de abril, la fundación Casa Memoria José Domingo Cañas llevará a cabo el seminario virtual “Hacia una Ley de Sitios de Memoria en Chile: Lecciones, riesgos y desafíos en la región“. Una instancia formativa que contará con varios expertos internacionales en la materia, y que será abiertamente transmitido a través del canal de YouTube del espacio.

“En América Latina, las políticas de memoria han sido una respuesta fundamental para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos. Diversos países han avanzado en la construcción de marcos normativos que protegen los Sitios de Memoria como espacios de reparación simbólica y pedagógica”, explican desde José Domingo Cañas.

“Argentina y Uruguay cuentan con leyes específicas de Sitios de Memoria; Honduras se encuentra en proceso de aprobación de una Ley de Memoria Integral, ya presentada en el parlamento; la Ciudad de México dispone de una Ley de Memoria; y en Colombia, se trabajó en un proyecto legislativo en la materia. Sin embargo, Chile aún no cuenta con una legislación que garantice la preservación, reconocimiento y sostenibilidad de los Sitios de Memoria, pese a los esfuerzos de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos”, suman en la invitación a participar de esta instancia.

Es en ese contexto que el seminario contará con invitados de dichos países y cuyo trabajo tiene directa relación con el mundo de los derechos humanos: Mariana Gómez, directora de Patrimonio y Memoria de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México; Berta Oliva, representante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); Paola Ximena Fonseca Caro, abogada especialista en Gobierno Municipal y en Derecho Constitucional de Colombia; Elbio Ferrario, ex director del Museo de la Memoria del Uruguay e integrante de la mesa coordinadora de la Red de Sitios de Memoria del mismo país, y Verónica Torras, directora de Memoria Abierta y coordinadora de la Red de Sitios de Latinoamérica y El Caribe (RESLAC).

Todos ellos, participantes de diversos paneles que abordarán múltiples temáticas relacionadas a la centralidad de los sitios de memoria en nuestras sociedades. Cabe destacar que la actividad se llevará a cabo de 10:00 a 14:00 horas.

Revisa a continuación el programa del seminario: