IPC de marzo registra variación de 0,5% y la inflación en 12 meses llegó al 4,9%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó esta jornada el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. Según lo informado por la entidad, el IPC sufrió una variación mensual de 0,5%.

Sin embargo, esta variación, si bien estaba dentro de las expectativas, significa que la inflación acumulada en doce meses llegó a 4,9% y en lo que va del año, ya suma un alza de 2%. Una cifra que podría complicar la proyección de 3,8% del último Informe de Política Monetaria del Banco Central.

De acuerdo con el INE, nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y cuatro presentaron incidencias negativas.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (1,2%) con 0,268 puntos porcentuales (pp.) y educación (4,9%) con 0,206pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente, contribuyeron en conjunto con 0,203pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó transporte (-0,8%), que tuvo descensos en cinco de sus once items: las más importantes fueron combustibles para vehículos personales y transporte de pasajeros por carretera.

Con estos números, la Unidad de Fomento (UF) sumará 194 pesos durante este mes de marzo y llegará a los 39.133 pesos el 9 de mayo.