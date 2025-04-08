José De Gregorio y guerra arancelaria de Donald Trump: "No existen precedentes de alzas tan grandes"

En una nueva edición de Política en Vivo, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra casa de estudios y ex ministro de Economía, José De Gregorio, abordó la guerra arancelaria de Donald Trump y su impacto en la economía global.

Para el economista, la intención original del líder republicano al implementar los aranceles a una decena de países es llevar a las empresas de vuelta a Estados Unidos y proyectar su industria.

“Estados Unidos es una economía que ha crecido, es una economía avanzada que ha tenido mayor desarrollo, obviamente ha tenido tensiones y ha tenido problemas con la globalización en algunas ciudades, en algunas industrias, pero ha sido un beneficio para todo Estados Unidos”, puntualizó.

Asimismo, De Gregorio aseveró que Trump está actuando irracionalmente: “Primero pone aranceles a todos, y no pone aranceles por productos, sino que pone aranceles por países”.

“Por lo tanto, dice: ‘Lo que yo estoy haciendo es una cosa de reciprocidad’. Pero lo más absurdo es que en esta cosa de reciprocidad, dijeron originalmente, ‘vamos a estudiar todas las restricciones que nos ponen los países y a los que nos ponen altas restricciones les vamos a cobrar algo’. Pero, al final lo que terminaron haciendo, y ha sido además una cosa de burla en el mundo económico, es que ellos terminaron diciendo, ‘los países con déficit son países que están atacándonos a nosotros. Por lo tanto, a estos países, de acuerdo al tamaño del déficit, nosotros vamos a ponerle un arancel’“, profundizó.

“El alza de aranceles es sólo comparable a la de Smoot-Hawley durante la Gran Depresión, que agravó la depresión, y después con la llegada de Franklin D. Roosevelt se eliminaron y se volvió a reducir los aranceles”, afirmó el decano de la Facultad de Economía.

“No existen precedentes de alzas tan grandes de aranceles, y eso es lo que vemos en el mercado. Nosotros hemos visto caídas del orden de 10% en todas las bolsas. Es decir, que los precios de las empresas están cayendo en 10%”, complementó.

Respecto los de aranceles a nuestro país por parte de Trump, el exministro sostuvo que: “Hay un gran temor con el cobre y ha estado cayendo. No vamos a estar ausente, estamos en un mundo en el cual, además, si hay recesión nos van a comprar menos, todos vamos a sufrir“.