La Roja femenina cobró revancha ante Haití y cortó su racha sin ganar

La Selección chilena femenina cobró revancha luego de la derrota sufrida el viernes pasado y se impuso por 2-1 a Haití, en un partido amistoso disputado este martes en el complejo deportivo de Juan Pinto Durán.

El cuadro caribeño tomó la delantera por medio de Sherly Jeudi (10′), sin embargo, La Roja reaccionó en la segunda mitad, y con anotaciones de Vaitiare Pardo (58′) y Pamela Cabezas (59′) logró dar vuelta el marcador.

De esta manera, las dirigidas por Luis Mena cortaron una larga racha de más de cuatro meses sin triunfos. La última vez que habían ganado fue el 30 de noviembre por 1-0 sobre Uruguay.

Luego de eso, el combinado criollo cosechó un traspié ante las charrúas (0-1), una caída (0-3) y un empate frente a Argentina (0-0), además del 0-1 que recibieron por parte del elenco isleño en el estadio Bicentenario de La Florida.

Cabe destacar que esta fue la primera ocasión en que el conjunto nacional pudo vencer a Haití, que además se había quedado con el repechaje al Mundial de 2023 con un marcador de 2-1.