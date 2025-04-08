Presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales: "El fraccionamiento es una cosa y la distribución en regiones va a ser otra"

La Ley de Fraccionamiento del sector pesquero estaría próxima a ser despachada desde la Comisión de Hacienda del Senado a la Sala de la Cámara Alta.

A pocos días de las protestas que protagonizaron pescadores artesanales y de las acusaciones de una dilación por parte de la comisión presidida por Felipe Kast, la instancia comenzó las votaciones de los distintos artículos del proyecto. Esto, con miras a que la Sala del Senado pueda revisar la Ley de Fraccionamiento el miércoles por la tarde.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), Zoila Bustamante, valoró los avances de las últimas horas y también el trabajo de los parlamentarios de las regiones más afectadas

“Es súper bueno sobre todo el acompañamiento que le han dado algunos senadores y diputados a sus pescadores que tienen en sus regiones, apoyando lo que necesitan. Eso es muy bueno porque nosotros así nos sentimos apoyados, pero no hay que olvidar que también tenemos senadores que apoyan a la industria pesquera”, observó.

“Es un juego lo que se está haciendo hoy día y para nosotros es importante que en varias pesquerías hemos ganado varios porcentajes más, de cada pesquería hemos ganado cuotas”, agregó.

De todas maneras, Bustamante afirmó que la distribución de cuotas de extracción entre el sector artesanal e industrial, “uno de los grandes problemas es la merluza común, que más allá de que no ha tenido un aumento real, no hay voluntad política para aumentar el fraccionamiento”.

“La otra pesquería que está en controversia es la jibia, que en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados quedó en un 90-10 y acá lo volvieron a lo original que es un 80-20 que ni siquiera es por ley si no que es por resolución o por decreto. Entonces, hay varias pesquerías donde la pesca artesanal está de acuerdo, como otras que no estamos de acuerdo. Una de las pesquerías más importantes para nosotros es la reineta y también ha estado la controversia porque la industria no hace la pesca completa, se le quiere entregar el 10% y nosotros decimos que tiene que ser el 97-3”, agregó.

Otro de los temas que preocupan a la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales “es la distribución, cómo se va hacer después de que el fraccionamiento salga, porque el fraccionamiento es una cosa y la distribución en regiones va a ser otra. Eso ya no lo va a hacer el Parlamento, sino que la Subsecretaría de Pesca”, advirtió.

“Esperemos que se logre, si es que la ley alcanza a salir antes de que empiecen las campañas políticas nos vamos a dar por bien pagados, porque estamos en un año electoral y lo que más nos preocupa es que después cualquiera se abandere con la ley y empiece a hacer, más allá de un apoyo a la pesca artesanal, un apoyo a campañas políticas de parlamentarios. Por eso es que estamos trabajando para que esto pueda salir y vaya en directa ayuda de nuestros compañeros pescadores. Eso es lo principal”, cerró.