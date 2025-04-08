Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 1 de Mayo de 2026


Presidente Boric confirma a Giorgio Boccardo como nuevo ministro del Trabajo

El anuncio se dio en el cambio de gabinete donde se concretó la salida de Jeannette Jara del Ministerio del Trabajo.

El anuncio se dio en el cambio de gabinete donde se concretó la salida de Jeannette Jara del Ministerio del Trabajo.

Política

A primera hora de este martes, el Presidente Gabriel Boric realizó el cambio de gabinete para concretar la salida de Jeannette Jara del Ministerio del Trabajo.

La ceremonia estaba programada para las 8.00 horas de este martes, en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

De esta forma, quien fue la ministra del Trabajo de Boric durante tres años deja oficialmente el cargo para convertirse en la candidata presidencial del Partido Comunista (PC).

Tras la salida de Jara, Boric confirmó a Giorgio Boccardo (FA) como ministro del Trabajo. El nuevo titular debe implementar la reforma de pensiones que sacó adelante Jeannette Jara, el principal logro de esta administración.

El Mandatario llegó al Palacio de La Moneda a las 7:15 de la mañana. Más tarde, pasadas las 7.30 arribó el nuevo ministro Giorgio Boccardo, acompañado de sus asesores.

Casi a las 8.00 de la mañana entró a Palacio Jeannette Jara, la protagonista de la jornada.

La ceremonia efectuada en La Moneda es similar a la que se realizó cuando Carolina Tohá dejó el Ministerio del Interior, para convertirse en la abanderada presidencial del PPD.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Ministra Steinert presentará querella contra senador Núñez tras ser vinculada a "abogado narco"
post-title
Kast anuncia inversión histórica de $800.393 millones para la Carretera Austral
post-title
Israel libera a activistas de la flotilla en Grecia y traslada a dos detenidos para interrogatorios
post-title
Tensión en el gabinete de Kast: ministro Poduje desafía a Hacienda y recibe críticas transversales por "su estilo"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X