Presidente Boric confirma a Giorgio Boccardo como nuevo ministro del Trabajo

A primera hora de este martes, el Presidente Gabriel Boric realizó el cambio de gabinete para concretar la salida de Jeannette Jara del Ministerio del Trabajo.

La ceremonia estaba programada para las 8.00 horas de este martes, en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

De esta forma, quien fue la ministra del Trabajo de Boric durante tres años deja oficialmente el cargo para convertirse en la candidata presidencial del Partido Comunista (PC).

Tras la salida de Jara, Boric confirmó a Giorgio Boccardo (FA) como ministro del Trabajo. El nuevo titular debe implementar la reforma de pensiones que sacó adelante Jeannette Jara, el principal logro de esta administración.

El Mandatario llegó al Palacio de La Moneda a las 7:15 de la mañana. Más tarde, pasadas las 7.30 arribó el nuevo ministro Giorgio Boccardo, acompañado de sus asesores.

Casi a las 8.00 de la mañana entró a Palacio Jeannette Jara, la protagonista de la jornada.

La ceremonia efectuada en La Moneda es similar a la que se realizó cuando Carolina Tohá dejó el Ministerio del Interior, para convertirse en la abanderada presidencial del PPD.