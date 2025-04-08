Vicepresidencia de la Cámara Baja en suspenso: oficialismo busca mantener su lugar en la Mesa Directiva

La elección de José Miguel Castro como presidente de la Cámara de Diputados y Diputados fue un fuerte golpe al oficialismo y generó diversas reacciones en el Parlamento. La votación, que se resolvió mediante un sorteo tras un empate en la segunda vuelta, dejó opiniones divididas entre los parlamentarios. Este martes, el legislador miembro de Renovación Nacional (RN) dirigió su primera sesión a cargo de la Mesa Directiva.

Dejando de lado su presidencia, la situación actual de la Mesa Directiva de la Cámara Baja es incierta. Todavía no se establecen las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. En Chile Vamos aseguraban que la vicepresidencia sería ocupada por Jorge Alessandri, sin embargo, su puesto está sujeto a las conversaciones y acuerdos para asegurar una dirección representativa.

Desde RN el jefe de la bancada, Miguel Mellado, en compañía de otros representantes de su partido, manifestó su satisfacción con la elección de Castro y destacó el fortalecimiento de la unidad del partido. Además, manifestó su esperanza de que no haya represalias contra las diputadas que votaron a favor de la oposición, subrayando la necesidad de mantener un ambiente de respeto y colaboración en el Congreso.

“Estamos muy contentos y muy agradecidos de las diputadas que cruzaron las líneas para que la Cámara tenga tiempos mejores. Esperamos que no haya una vendetta contra esas diputadas que libremente votaron por quien podía conducir de mejor forma la Cámara de Diputados“, detalló Mellado.

Por otro lado, el diputado Jaime Naranjo apuntó a los diputados que votaron por Castro como culpables de que el progresismo no pueda seguir avanzando. El representante del Partido Socialista (PS) mencionó que “aquellas diputadas o diputados que votaron por la derecha tendrán que dar la explicación. Resulta incomprensible que haya personas que prefieran darle el voto a la derecha y no permitir que las fuerzas progresistas sean las que conduzcan la Cámara“.

“Estamos viviendo un momento complejo y difícil en el país. Más que nunca necesitamos la unidad de las fuerzas progresistas para sacar adelante el Gobierno del Presidente Boric“, agregó Naranjo.

Por otra parte, en conversación con Radioanálisis el diputado democratacristiano y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, explicó que, tras la elección de Castro, ellos no tienen “firmado ningún acuerdo con la derecha“. “Obviamente que ha cambiado el panorama político y eso lo vamos a conversar con el presidente (de la Cámara), pero lo quiero dejar claramente establecido, yo lo dije ayer públicamente”, dijo.

“Nuestro acuerdo era en el marco de un acuerdo administrativo con el oficialismo y obviamente que si el oficialismo ganaba nuestras renuncias iban a ser presentadas para que se generase en el marco de ese acuerdo administrativo la elección del vicepresidente. Hoy día es otra la situación política y la vamos a conversar con el nuevo presidente, yo me imagino en las próximas horas”, cerró.