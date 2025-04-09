Bárbara Figueroa y candidatura de Jeannete Jara: "Nos interesa acompañarla de manera colectiva"

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, descartó que se esté ejerciendo un control desde la colectividad a la candidata presidencial, Jeannette Jara.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Figueroa -quien en conjunto con el presidente del PC, Lautaro Carmona, tendrán un papel protagónico en la campaña- aseguró que eso “sería insultar la inteligencia de nuestra propia candidata”.

“Precisamente tenemos una candidatura porque hay una reconocimiento a capacidades, en el propio liderazgo de nuestra compañera Jeannete Jara. Estamos muy lejos de eso, efectivamente, pero sí nos interesa acompañar de manera muy colectiva este proceso, sobre todo por el tema programático. Es imposible que en este breve tiempo, de aquí a junio, nosotros logremos recorrer con la candidata todo el país y tener todo el despliegue que uno desearía. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos desplegamos? Nos desplegamos con la fuerza del colectivo, con la fuerza organizada. Nos desplegamos con el partido, con los independientes, con los comandos que queremos construir a nivel del territorio”, dijo.

En la misma línea, la dirigenta recalcó que: “Este programa tenemos que llevarlo, esas ideas, los ejes articuladores de nuestra línea programática, tenemos que llevarla a todos los territorios y para eso necesitamos despegar fuerza colectiva. Ese es el sentido que tiene más que en una lógica de primera línea como de, entre comillas control, es en una lógica de disposición plena a la tarea, de convencimiento pleno de esta definición que hemos hecho”.

Figueroa detalló que en el programa de Jeannette Jara existen tres ejes principales: un nuevo modelo de desarrollo focalizado en los trabajadores, políticas destinadas a mejorar la vida en los barrios y una modernización del Estado en que se mejore su regulación. Para todo aquello, reconoció la secretaria general del PC, se necesita tener un respaldo en el Congreso.

“Necesitamos no solo un gobierno que se pueda hacer cargo de estos desafíos, necesitamos una mayoría parlamentaria para hacernos cargo y por eso hemos dicho lista única al Parlamento, porque es la única garantía para poder avanzar en estos mínimos comunes, que no es que los digamos solo nosotros. En esto yo creo que no hay nadie en el mundo, por lo menos progresista y de izquierda, que no esté de acuerdo. Tengo claro que en la derecha no están de acuerdo con nosotros, pero en los que estamos siendo parte hoy día del desafío de mantener y profundizar cambios, nadie podría decir que no compartimos estos principios”, indicó.

Por otro lado, Figueroa se refirió a las constantes críticas al PC por su postura sobre el régimen de Venezuela. Al respecto, acusó que “se trata de construir una tensión que no es real”.

“En materia de defensa de los derechos humanos nunca hemos dicho que estamos de acuerdo con la violación a los derechos humanos. Nosotros queremos y defendemos los derechos humanos. Dicho eso, también hemos planteado con mucho énfasis que eso no se contrapone con el respeto a los procesos, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y los mecanismos diplomáticos para resolver las diferencias. El problema no es de calificación de si apoyamos o no dictaduras, es un debate al que estamos absolutamente llanos. No tenemos ningún problema en dar ese debate, pero en serio. Hablemos de política exterior en serio”, instó.