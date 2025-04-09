Barra de Palestino aprovecha partido de la Sudamericana para manifestarse por Gaza

Durante esta tarde, Palestino recibió a Unión de Santa Fe por la segunda fecha de la CONMEBOL Sudamericana en el Estadio Nacional. El partido que terminó a favor del cuadro árabe por un marcador de 2-0 estuvo cruzado por el homenaje de Los Baisanos, la hinchada de Palestino, a las miles de víctimas que ha dejado el asedio de Israel en la Franja de Gaza.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Rafael Torres, vocero de Los Baisanos, sostuvo que “la lucha por Palestina no termina dentro de 90 minutos”.

En esa línea, señaló que la importancia de manifestarse en el partido de esta tarde se debe a “que es un partido a nivel internacional. Lo están transmitiendo en vivo para el planeta fútbol, todo el mundo lo ve, así que es la instancia para resaltar la causa palestina. La hinchada está por la liberación del pueblo palestino”.

El estandarte de un pueblo sale a la cancha

A través de un emotivo video publicado en redes sociales, el conjunto árabe dio a conocer que el banderín que ocupará Palestino en la Copa CONMEBOL Sudamericana incluirá un fragmento de escombro de una casa destruida por un bombardeo en el Campamento de Nuseirat, en la Franja de Gaza.

El pequeño trozo de esos escombros viajó más de 13 mil kilómetros para posarse sobre el banderín que hoy fue entregado al capitán de Unión de Santa Fe: “Esta es la historia de una tierra que trasciende el tiempo y las fronteras, que resiste, late y sobrevive en cada recuerdo, en cada exiliado, en cada generación. La tierra de un pueblo que ha hecho de la resistencia su estandarte, que no se rinde y sigue soñando. Un pueblo que se hace escuchar más allá de los 90 minutos”, narra la pieza audiovisual.

“Es un gesto muy bonito. Qué más bonito es traer un pedazo de piedra de Gaza y poder incrustar acá en el banderín, para que los equipos rivales se lleven una parte de la historia. Creo que es maravilloso, son detalles que muy pocas veces se ven en el fútbol“, afirmó Bryan Carrasco, capitán de Palestino.

“Un trozo de Palestina, para sentirla más cerca, para sentirla viva. Un fragmento que sigue su viaje de mano en mano, de cancha en cancha. Como lo han hecho por generaciones los sueños y las esperanzas de miles, para ser el testimonio real de un anhelo irrenunciable: Vivir en paz“, enfatiza el video publicado por el cuadro árabe.

Minuto 11: el homenaje a las más de 50 mil víctimas palestinas

El pasado 2 de marzo Israel bloqueó completamente la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La medida ha sido cuestionada por varios organismos de las Naciones Unidas, los que han manifestado que la situación se vuelve cada día más crítica en el pequeño enclave palestino que, además, enfrenta incesantes bombardeos de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI). Los ataques han dejado más de 50 mil muertos, de ellos, más de 15 mil son menores de edad.

Asimismo, según datos de la UNICEF, hay más de 34 mil menores de edad heridos y más de un millón de niños han sido obligados a desplazarse repetidamente, por lo que sobreviven en condiciones terribles y carecen de todo servicio básico.

Además hay que considerar que más de 390 mil palestinos han sido desplazados forzosamente en la Franja de Gaza desde que Israel rompió el alto el fuego el pasado 18 de marzo, según los datos de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

Hoy en el principal reducto deportivo de nuestro país, la hinchada palestina los homenajeó: al minuto 11, mismo minuto en que Bryan Carrasco cambiaba la pena máxima por gol, decenas de globos se alzaron al cielo acompañado de un minuto de silencio.

El minuto para el homenaje no fue azaroso. El 11, según contó Flores a nuestro medio, representa el mapa histórico de Palestino antes de la Nabka y la invasión israelí a su territorio.

Tras el estremecedor minuto de silencio, un grito al unísono sonó en el sector Andes del Estadio Nacional, lugar que fue copado por miles de hinchas del cuadro árabe: “¡Gaza resiste, Palestina existe!” resonó en el coliseo metropolitana por varios minutos.

En diálogo con nuestro medio, Ignacio Kokaly, descendiente palestino en nuestro país, detalló que en el Estadio Nacional había muchos niños felices, alegres, saltando, en contraste a “la crisis humanitaria que está pasando en Gaza. Lamentablemente en las últimas semanas no se ha permitido el ingreso de la ayuda humanitaria y lo que aquí debería ser una fiesta, lamentablemente se ha empañado con todo lo que está pasando en Palestina”.

“Por eso estamos acá, es importante hacer un acto de presencia, demostrar que esto es todo un pueblo, como bien decimos, ‘Gaza resiste, Palestina existe’ y por eso es importante hacer este tipo de demostraciones”, puntualizó Kokaly respecto al homenaje que se realizó en el Estadio Nacional.

Finalmente, Flores enfatizó en que la comunidad internacional debe ponerse en los zapatos de los niños palestinos: “Están muriendo todos los días de hambre, de sed, de falta de medicamentos y falta de abrigo. Si no sentimos el dolor de los que están sufriendo allá, de los que están luchando por su liberación, es porque estamos perdiendo la humanidad“.