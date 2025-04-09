Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de Mayo de 2026


Cathy Barriga abandona la cárcel tras dictamen de la Corte de Apelaciones

La decisión del tribunal de alzada llega el mismo día que la ex jefa comunal cumple 52 años. Se espera que en la audiencia del 15 de abril el Ministerio Público presente nuevos cargos por malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

La decisión del tribunal de alzada llega el mismo día que la ex jefa comunal cumple 52 años. Se espera que en la audiencia del 15 de abril el Ministerio Público presente nuevos cargos por malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

Justicia

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió revertir la prisión preventiva de Cathy Barriga y reemplazarla por el arresto domiciliario nocturno, luego que su defensa presentara un recurso para modificar la medida cautelar.

Desde febrero de este año, Barriga permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino Mayor Marisol Estay por representar un peligro para la seguridad pública.

La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado le atribuye ilícitos cometidos entre 2016 y 2021, que habrían causado un perjuicio de más de $30 mil millones a la Municipalidad de Maipú, donde instaló una “gobernanza fraudulenta”.

La decisión del tribunal de alzada llega justo en el día que la ex jefa comunal cumple 52 años.

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