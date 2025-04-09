China replica a Trump con aranceles de 84% a los productos estadounidenses

“La tasa de aranceles aduaneros adicionales (…) se elevará del 34% al 84%” a partir de este jueves a las 12h01 (04h01 GMT), dijo el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

La respuesta llega pocas horas después de la entrada en vigor de nuevos aranceles de Estados Unidos a casi 60 países que, en el caso de China, suponen una tasa acumulada del 104%.

“La escalada arancelaria contra China por parte de Estados Unidos acumula errores encima de errores e infringe gravemente los derechos e intereses legítimos de China”, dijo el ministerio.

Además “socava el sistema multilateral de comercio basado en normas”, añadió.

El anuncio de las represalias chinas truncó un tímido intento de rebote en los futuros de Wall Street, que se hundieron inmediatamente en números rojos.

“Creo que es lamentable que los chinos no quieran venir a negociar, porque son los que menos respetan el sistema de comercio internacional”, comentó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una entrevista con la cadena Fox Business Network.

Trump dice que le lamen el trasero

En Europa, las principales bolsas, que habían repuntado ligeramente el martes, volvieron a caer con fuerza el miércoles, como los mercados asiáticos a primera hora del día. El parisino CAC 40 perdió un 4%, mientras que el índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 4,3%.

El miércoles, los 27 Estados miembros de la UE deben adoptar una primera serie de contramedidas a los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio que Washington viene aplicando desde el 12 de marzo.

Estas represalias, mucho más modestas que las de Pekín, se dirigen a una serie de productos como motos, aves de corral, fruta, madera, ropa e hilo dental, según, documento consultado por Reuters.

Los rendimientos de los bonos soberanos a largo plazo en Europa y Estados Unidos también han subido con fuerza, una señal de que incluso los activos considerados más seguros se están viendo arrastrados por las turbulencias.

El presidente de EE.UU. envió señales contradictorias a los inversores sobre la permanencia de los aranceles, diciendo que eran “permanentes” pero también alardeando de que estaba presionando a otros líderes para que pidieran negociaciones.

“Les digo que estos países nos están llamando y me están besando el culo”, dijo Donald Trump en un acto organizado por el Partido Republicano el martes en Washington.

Paralelamente, Trump instó este miércoles a las empresas a instalarse de inmediato en Estados Unidos para evitar la aplicación de aranceles, en plena escalada de la guerra comercial con la entrada en vigor de nuevas tasas.

“Este es un gran momento para mudar su compañía a Estados Unidos, como lo están haciendo Apple y muchas otras en cantidades récord”, escribió Trump en su red Truth Social, al prometer “aranceles cero”. “No espere, hágalo ahora”, añadió.