Fusión de partidos “pequeños” entrampa discusión de reforma al sistema político

La fusión de partidos políticos que no logren llegar al umbral del 5% se tomó la discusión de la reforma al sistema político en la Comisión de Constitución del Senado.

Este martes se había rechazado la posibilidad de que los partidos formen federaciones. Asimismo, se mantuvo la posibilidad de fusión de los partidos políticos, por lo tanto quedaba pendiente la discusión tanto respecto de la forma como de los plazos. Esta fusión se planteó para evitar la desaparición de partidos pequeños y que los parlamentarios proclamados por dichas colectividades no pierdan su lugar en el Parlamento.

En la sesión se prosiguió el debate sobre los tiempos que tendrán los partidos políticos para fusionarse en caso de no lograr el umbral mínimo de votos.

Durante la discusión se indicó que la fusión no debe culminar posterior al 11 de marzo de 2026, día en que debe asumir el nuevo Congreso Nacional, sino sería inviable porque generaría que el Tribunal Calificador de Elecciones realizara un doble pronunciamiento de candidatos electos, antes y después de la fusión, alterando así el número total de parlamentarios en ambas cámaras.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó en la Comisión de Constitución el problema que provocaría una eventual unión de tiendas políticas previo a dicha a fecha: “En esos (parlamentarios) electos, van a haber unos que van a decir ‘oye mi partido no dio, fusionémonos’ y van a iniciar el trámite. Y el Tricel, porque es el Tricel el que califica, no es el Servel, va a decir: ‘Dado que se produce una fusión, estos que eran los ganadores y estos se habían caído porque su partido no cumplió, estos se salvan, y por tanto estos son los ganadores’. Entonces, en rigor son dos pronunciamientos del Tricel”.

El secretario de Estado planteó que la fusión, para evitar la doble calificación del Tricel, debe iniciarse hasta 10 días después de la elección, y no 30 como estaba estipulado, para que el Tricel tenga justamente como antecedente el certificado del Servel. Para esto, dio como ejemplo el reciente proceso de fusión que culminó con la formación del Frente Amplio, el cuál tuvo una duración de más de seis meses, con el fin de optimizar los procesos.

Finalmente, tras una larga discusión, se acordó una propuesta que contempla un plazo de 10 días desde la elección para que los partidos informen de su fusión, cinco días para que el Servel informe de esto al Tribunal Calificador de Elecciones y que el proceso culmine antes del 11 de marzo para que el Tricel proclame a los candidatos.

La senadora Claudia Pascual (PC), una de las voces disidentes de la reforma, sostuvo en la instancia que estos problemas demuestran que el proyecto “es una idea que no está del todo madura, porque no es una situación discutida en la integralidad de la visión del sistema electoral”.

“Sino que es haber, literalmente, colocado elementos muy puntuales, que prácticamente son solo el tema del umbral, con rango constitucional”, puntualizó la senadora oficialista.

Esta reforma se presenta como una respuesta a la crisis de confianza en los partidos políticos y busca adaptar el sistema político chileno a las demandas de la ciudadanía, promoviendo una mayor representatividad. En esa línea, ya se han establecido en el proyecto el umbral del 5%, lo que implica que los partidos políticos deberán obtener al menos dicho porcentaje de los votos a nivel nacional para acceder a escaños en la Cámara de Diputados, y sanciones con pérdida del escaño por renuncia partidaria para los llamados “díscolos”.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la senadora de la UDI Luz Ebensperger, dijo que “el objetivo es que se busca es terminar con la fragmentación del partido político, que hace la gobernanza en el Congreso y del Congreso con el Ejecutivo muy difícil y que termina el Ejecutivo, cualquiera que este sea, que no puede liderar la agenda legislativa”.

A pesar del ánimo de lograr su despacho total a Sala, el objetivo no se logró y quedó citada una nueva sesión de la comisión para este lunes con el fin de destrabar el proyecto.