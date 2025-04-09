Jorge Berríos por guerra arancelaria de EEUU y China: "Ha sido un terremoto grado 10 en la economía"

Durante esta jornada se escribió un nuevo episodio en la guerra arancelaria impulsada por el presidente de Estado Unidos, Donald Trump. A través de su red social “Truth Social”, el mandatario anunció una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles para los países que no han tomado represalias contra Washington, dejándolos, por el momento con gravámenes de un 10%.

Se trata de una situación completamente opuesta a la de China, que ahora se enfrentará a aranceles de un 125%. El jefe de la Casa Blanca acusó al gigante asiático de “faltar el respeto a los mercados”, luego de que Pekín decidiese responder a la entrada en vigor de los aranceles adicionales de Washington, subiendo al 84% las tarifas sobre las mercancías estadounidenses.

“En algún momento, esperemos que, en un futuro próximo, China se dará cuenta de que los días para estafar a Estados Unidos y otros países ya no son sostenibles o aceptables”, señaló Trump.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de nuestra casa de estudios, Jorge Berríos, explicó que entre China y Estados Unidos se está desatando una “guerra geopolítica”, en donde los aranceles son utilizados como “una herramienta de lucha”.

Lo anterior, aseguró Berrios, porque el país asiático se quedó con la supremacía en términos de desarrollo industrial. “Estados Unidos perdió su capacidad industrial profunda y esa capacidad la tiene China. El problema es dónde está la capacidad, dónde están los propios desarrollos y Estados Unidos se dio cuenta que queda productivamente a merced en el tema de producción. China le empezó a ganar geopolíticamente al mundo a través de que los países le mandan a hacer productos, es un gran receptor de exportaciones de los diferentes países”, comentó.

Respecto al efecto que las medidas Trump han tenido en la economía mundial, el académico afirmó que ha sido “un terremoto grado 10 en la economía” y que “el problema es que estábamos todos acostumbrados a un modelo, estaba prácticamente todo globalizado y hoy día nos quieren cambiar el modelo”.

“Ese ajuste en la economía no se sabe cuánto va a durar, no hay precedentes de que se haya hecho una cosa de esta envergadura en una economía tan globalizada como la que tenemos hoy día”, observó.

En la misma línea, Berríos sostuvo que: “Hay paradigmas que se están rompiendo (…) Estados Unidos era el paladín del libre mercado y hoy está tomando una actitud proteccionista. Tienes el caso de China que fue proteccionista y hoy día es casi el paladín del libre mercado. Entras en unas cuestiones paradójicas que no se habían visto en términos económicos”.

De todas maneras, el economista pronosticó que, eventualmente, ambos países se sentarán a negociar. “Cuando se generan las crisis éstas provocan una hecatombe y después la hecatombe va declinando hasta llegar a un nuevo status quo. Yo creo que están en un proceso de guerra frontal, que ya venía de hace tiempo, pero hoy se acentúo y lógicamente tiene que llegar un determinado equilibrio”, manifestó.

En cuanto a la situación de Chile, Berríos sugirió que nuestro país negocie discretamente con Estados Unidos, teniendo en cuenta el potencial efecto que una mala situación global podría tener en una economía abierta como la nuestra.

“Eso es lo que vamos a tener que hacer aquí, empezar a mover las piezas. Y otra cosa importante: en estas piezas hay que quedarse callado. En ese sentido, lamentablemente el Presidente (Gabriel Boric) cometió un error y sigue cometiendo el error de hablar, porque no debe hablar tanto. Hay que dejar que los equipos empiecen a negociar por debajo y que no tengamos un impacto más grande que el que hay”, aseveró.

Cabe mencionar que la tarde de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, Minería y Ciencia, además del embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés; con la idea, justamente, de abordar la situación económica global y sus impactos en nuestro país.