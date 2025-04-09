La U sumó un nuevo "triunfazo" en Libertadores y se alzó como líder de su zona

Otra noche épica de Copa Libertadores fue la que protagonizó Universidad de Chile. El club laico tuvo una magnífica reacción en el arranque del compromiso y con una respuesta veloz, dio vuelta el duelo para derrotar por 2-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Tras su sorprendente victoria sobre Botafogo, vigente campeón del torneo, sumaron una nueva alegría el fin de semana al asegurar su clasificación a octavos de final de Copa Chile venciendo a Magallanes por 3-1, en un partido donde el técnico Gustavo Álvarez decidió rotar hasta el banco y darle descanso a los jugadores que hoy saltaron a la cancha.

En la vereda contraria, los dirigidos por Eduardo Domínguez arrancaron su participación internacional con un sólido triunfo por 2-0 sobre Carabobo de Venezuela. Sin embargo, después de eso perdieron por la cuenta mínima ante Belgrano de Córdoba por la Liga Profesional de Argentina.

El cotejo tuvo un arranque frenético, con el dueño de casa poniéndose en ventaja a los tres minutos a través de Ezequiel Piovi, quien aprovechó un mal despeje de Gabriel Castellón y picó la pelota, poniéndola en un lugar imposible no solo para el guardameta, sino también a los defensas que estaban prácticamente sobre la línea.

Pero 120 segundos más tarde el árbitro pitó penal para el U y con un tiro ajustado al poste derecho del arquero, Charles Aránguiz emparejó las cifras. Y en el 10′, luego de una serie de rebotes, apareció Matías Zaldivia con una especie de tijera para decretar la remontada del Romántico Viajero.

Con el marcador a su favor, el combinado chileno optó por arroparse bien en su zona y le cedió la iniciativa al local. Así y todo, la visita pudo aprovechar los espacios y en una contra, Lucas Di Yorio estuvo cerca de estirar las cifras (28′). El cuadro albirrojo, también hizo lo suyo y en los 35′ Tiago Palacios erró lo que hubiese sido la igualdad.

Aunque el elenco “pincharrata” no sacó el pie del acelerador y mantuvo la intensidad en el inicio del complemento, la U se las ingenió para tener llegadas claras el pórtico de Matías Mansilla y en los pies de Nicolás Guerra (49′) y Matías Sepúlveda (62′) coqueteó con una esquiva tercera anotación.

En los 64′ Santiago Ascacíbar sacó un débil remate que contuvo sin problemas el cancerbero azul. Pero fue una advertencia de lo que vendría después, cuando Facundo Farías fusiló al golero tras capturar balón suelto en el área (68′). Afortunadamente para el forastero, el juez anuló la diana por una posición de adelanto que ratificada por el VAR.

En el tramo final del cotejo, Leandro Fernández probó con un derechazo que manoteó Mansilla (83′) y con un potente disparo desde mitad de cancha que pasó apenas por sobre el travesaño (88′). La escuadra trasandina no se quedó de brazos cruzados y también generó peligro, topándose con las manos seguras de Castellón (86′ y 87′).

De esta manera, el conjunto estudiantil sumó su segunda victoria consecutiva y se consolidó como líder exclusivo de su zona con seis puntos, tres más que Estudiantes y Botafogo, que más temprano este mismo día venció por 2-0 a Carabobo, colista absoluto del grupo.

Universidad de Chile intentará cerrar una semana de ensueño este domingo, cuando a partir de las 16 horas reciba en el estadio Nacional a Colo Colo por la edición número 197 del Superclásico del fútbol chileno.