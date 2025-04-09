Luz Ebensperger (UDI) y reforma al sistema político: “Se debe pensar en el bien colectivo y no en proyectos individuales”

Esta semana la discusión del proyecto que reforma el sistema político se ha profundizado en la Comisión de Constitución del Senado, con la revisión y votación de indicaciones relacionadas sobre todo con el umbral del 5%. Se esperaba su despacho a la Sala, pero eso no ocurrió y se espera que se de durante esta jornada en una nueva sesión.

Sobre este debate, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, comenzó comentando que: “Me parece que está quedando un buen proyecto en el objetivo que se buscaba”.

La parlamentaria destacó que el proyecto establece el discutido umbral del 5% para los partidos políticos, además de sanciones a los llamados “díscolos”. “El objetivo que se busca es terminar con la fragmentación del partido político, que hace la gobernanza en el Congreso y del Congreso con el Ejecutivo muy difícil, y que termina con un Ejecutivo, cualquiera que este sea, que no puede liderar la agenda legislativa”, remarcó la senadora de oposición.

En específico sobre el umbral del 5%, la miembro de la Comisión de Constitución del Senado mencionó la dificultad que tendrá la indicación una vez llegue el proyecto a la Cámara de Diputados, porque “es donde está la gran fragmentación y donde están los partidos que podrían ser incumbentes o verse afectados por una reforma así”.

“En política se debe pensar siempre en el bien colectivo y no en proyectos individuales. Es impresentable lo que ocurre con esta fragmentación, con estas pymes políticas”, cuestionó la legisladora.

En la misma línea, abordó la necesidad de que los partidos políticos refuercen sus bases para evitar que sigan apareciendo los llamados “díscolos”. “Los partidos políticos se equivocan, todos, transversalmente, cuando se eligen los candidatos. Muchas veces eligen candidatos pensando en celebrar la noche de la elección y lleva a una persona que tiene votos, pero que a lo mejor no representa todos los principios que tiene el partido. Y se olvidan los partidos que después hay que sobrevivir con ese personaje cuatro u ocho años”, señaló Ebensperger.

Así, la gremialista opinó que “los partidos debieran elegir mejor a sus candidatos y llevar gente que efectivamente los represente” a las papeletas electorales.