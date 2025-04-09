Mercado Libre anuncia millonaria inversión en Chile: supera los $550 mil millones de pesos

El Presidente Gabriel Boric, junto a autoridades de Gobierno y el vicepresidente de Mercado Libre en países andinos, Alan Meyer, encabezaron la visita al Centro de Almacenamiento y Distribución de dicha empresa, donde el representante de la multinacional y el Mandatario realizaron anuncios relativos a la inversión para Chile y la generación de puestos de trabajo durante 2025.

En el encuentro, se presentó el Plan de Aporte Económico para Chile de la compañía, el cual contempla una inversión de $ 550 millones para este año, cifra que implica un 18% más que la de 2024.

El anuncio supone un impulso a la fuerza laboral, mediante la generación de más de 900 puestos de trabajo formal, que se suman a los 2 mil 600 empleos ya existentes

Este plan implica aportes focalizados en comercio electrónico, servicios financieros, reforzamiento de la operación logística, marketing y adquisición de talento.

Mercado Libre es la empresa más valiosa de Latinoamérica y cuenta con 650 tiendas oficiales en Chile y 12 centros de distribución a lo largo del territorio nacional.

Según cifras de la empresa, al día de hoy unas 30 mil pymes chilenas comercializan sus productos en el ecosistema de la multinacional.

El anuncio es coherente con las declaraciones que hizo el año pasado el fundador de la compañía, Marcos Galperin, quien dijo que iban a aumentar su apuesta en el país.