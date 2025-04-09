Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de Mayo de 2026


Mercado Libre anuncia millonaria inversión en Chile: supera los $550 mil millones de pesos

El Plan de Aporte Económico de la multinacional contempla la generación de más de 900 puestos de trabajo formal. El anuncio fue encabezado por el Presidente Boric y el vicepresidente de la empresa en países andinos, Alan Meyer.

El Plan de Aporte Económico de la multinacional contempla la generación de más de 900 puestos de trabajo formal. El anuncio fue encabezado por el Presidente Boric y el vicepresidente de la empresa en países andinos, Alan Meyer.

Economía

El Presidente Gabriel Boric, junto a autoridades de Gobierno y el vicepresidente de Mercado Libre en países andinos, Alan Meyer, encabezaron la visita al Centro de Almacenamiento y Distribución de dicha empresa, donde el representante de la multinacional y el Mandatario realizaron anuncios relativos a la inversión para Chile y la generación de puestos de trabajo durante 2025.

En el encuentro, se presentó el Plan de Aporte Económico para Chile de la compañía, el cual contempla una inversión de $ 550 millones para este año, cifra que implica un 18% más que la de 2024.

Presidente Boric da un discurso y atrás se múltiples cajas con la cinta amarilla de Mercado Libre

Presidente Gabriel Boric, encabeza visita al Centro de Almacenamiento y Distribución de Mercado Libre. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El anuncio supone un impulso a la fuerza laboral, mediante la generación de más de 900 puestos de trabajo formal, que se suman a los 2 mil 600 empleos ya existentes

Este plan implica aportes focalizados en comercio electrónico, servicios financieros, reforzamiento de la operación logística, marketing y adquisición de talento.

En la imagen se ven múltiples cajas y objetos con la cinta amarilla y logo de Mercado Libre

Centro de Almacenamiento y Distribución de Mercado Libre. Dragomir YankovicAton Chile

Mercado Libre es la empresa más valiosa de Latinoamérica y cuenta con 650 tiendas oficiales en Chile y 12 centros de distribución a lo largo del territorio nacional.

Según cifras de la empresa, al día de hoy unas 30 mil pymes chilenas comercializan sus productos en el ecosistema de la multinacional.

El anuncio es coherente con las declaraciones que hizo el año pasado el fundador de la compañía, Marcos Galperin, quien dijo que iban a aumentar su apuesta en el país.

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