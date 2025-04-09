Ministra Etcheverry y situación económica global: "Abordaremos estos desafíos comerciales desde la unidad"

Este miércoles el Presidente Gabriel Boric encabezó una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, Minería y Ciencia, además del embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés; para abordar la situación económica global apropósito de la guerra arancelaría impulsada por Estados Unidos y sus impactos en nuestro país.

Inicialmente, se esperaba que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregara declaraciones sobre la hoja de ruta del Gobierno frente al aumento de aranceles anunciados por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Sin embargo, el secretario de Estado pasó del encuentro convocado por el Presidente Boric a una reunión con la Comisión de Estabilidad Financiera, por lo que entregará declaraciones desde La Moneda mañana a las 09:00 horas.

Al termino del encuentro, la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, sostuvo que en la reunión se “analizó el impacto de distintas materias, así como las diferentes reuniones que se han llevado a cabo durante esta semana en el sector agrícola, también desde el sector minero y en los distintos ámbitos que son esenciales para nuestra economía”.

“Esta es una materia de esencial importancia para nuestro país. Es por eso que el Presidente Gabriel Boric ha estado haciendo un seguimiento estrecho de cada uno de estos puntos durante los últimos días”, aseguró.

La vocera anunció que mañana el ministro Marcel se reunirá con exministros de Hacienda, expresidentes del Banco Central y la actual presidenta de la entidad, Rossana Acosta, con el objetivo de tener una mirada conjunta del panorama global en materia económica.

“La manera en cómo abordamos estos desafíos comerciales que son inéditos, que no habíamos visto en más de 50 años, es desde la unidad. Por eso necesitamos llevar adelante todas estas conversaciones, todos estos análisis para tomar medidas en base a evidencia”, destacó Etcheverry.

Cabe recordar que el pasado 02 de abril el jefe de la Casa Blanca anunció una serie de gravámenes en contra de distintos países, lo que a Chile le significó el aumento del 10% en las exportaciones desde territorio nacional a suelo norteamericano.