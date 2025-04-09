Servel deja sin opciones a Demócratas: candidatura de Ximena Rincón se diluye

El camino para que Ximena Rincón compita en una primaria presidencial junto a Chile Vamos prácticamente está prácticamente cerrado. Aunque su nombre ha rondado por meses como posible carta alternativa dentro del sector, las condiciones legales actuales dejan fuera de la carrera a la senadora de Demócratas. En la derecha ya lo asumen con resignación.

Y no es por falta de voluntad política. El obstáculo proviene del Servicio Electoral (Servel), que ha sido claro en su mensaje: las leyes 18.603 y 18.700 no dan margen para una postulación presidencial desde un partido que no esté completamente constituido a nivel nacional.

Aunque Demócratas cuenta con reconocimiento legal como colectividad, la normativa vigente exige estar constituido en todas las regiones del país o contar con más de 35 mil militantes, equivalentes al 0,5% del padrón electoral en la última elección de diputados, para participar en una primaria presidencial. Actualmente, al partido de Rincón le faltan tres regiones: Los Lagos, Los Ríos y Magallanes.

Sin tiempos para cumplir los requisitos

El escenario legal es complejo, y los plazos lo hacen aún más restrictivo. Para completar su constitución regional, el partido debía haber presentado nuevas afiliaciones durante los primeros cinco días hábiles de abril. Si no lo hizo, deberá esperar hasta los primeros cinco días hábiles de mayo. Pero el plazo fatal para inscribir primarias vence el 29 de abril, lo que hace que la opción esté técnicamente descartada.

Incluso si lograran completar el trámite de afiliación en esas tres regiones, restaría que el Servel resuelva, publique y registre formalmente a Demócratas en el listado oficial de partidos legalmente constituidos. Un proceso imposible de concretar en solo 12 días hábiles.

¿Un plan B?

Con la vía “fácil” cerrada, el único camino posible para Demócratas sería reunir más de 35 mil afiliados antes del 29 de abril. Actualmente, el partido cuenta con cerca de 15 mil militantes. En comparación, el Presidente Gabriel Boric, a través de Convergencia Social, logró sumar más de 30 mil firmas en 2021 para ser parte de la primaria del Frente Amplio.

Pero replicar esa hazaña en tan poco tiempo parece improbable, y en el bloque opositor lo saben.

Algunos han recordado la solución política que se dio en 2016, cuando se tramitó la ley 20.914, que permitió mediante un artículo transitorio que partidos no constituidos a nivel nacional pudieran competir en primarias municipales. Pero esa opción, en el actual contexto político, parece poco viable. “Necesitaría los votos del oficialismo, y en la alianza de gobierno es poco probable que exista la voluntad de tramitar una ley exprés para armarle una primaria a Chile Vamos“, afirman desde el Congreso.

Por ahora, Rincón sigue con agenda activa, pero la opción presidencial parece quedar en suspenso. Desde su partido insisten en que las conversaciones con Chile Vamos están enfocadas únicamente en una eventual lista parlamentaria común. Aunque nadie niega que su nombre estaba sobre la mesa para una primaria, todo indica que, legalmente, ya no lo está.