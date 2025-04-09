Sin primarias, la derecha profundiza en sus diferencias: Matthei afirma que Kast no daría gobernabilidad al país

Con la posibilidad de primarias en la derecha ya descartada, los candidatos intensifican sus esfuerzos por marcar diferencias de cara a la primera vuelta. La aspirante presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reafirmó este enfoque al asegurar que la centroderecha ofrece mayor gobernabilidad en áreas clave como equidad, crecimiento, salud y seguridad, en desmedro del Partido Republicano representado en la carrera hacia La Moneda por José Antonio Kast.

Matthei apuntó al fracaso del segundo proceso constitucional de la extrema derecha afirmando que en esa oportunidad, en cuanto a gobernabilidad, “demostraron que no lo pueden hacer“. “Los republicanos tenían la mayoría casi absoluta en la segunda convención constituyente, y había una sola que era imprescindible mejorar en esa instancia que era el sistema político”, según declaraciones que entregó a Radio ADN.

“Nosotros la garantizamos mucho más, tenemos muchos economistas con mucha trayectoria que están en este sector, tenemos los mejores especialistas en salud, Paula Daza, doctor Paris, Karla Rubilar. Tenemos muchísima trayectoria en materia política y para que hablar en materia de seguridad”, añadió.

Así, la interpelación se suma a una serie de intercambios entre Matthei y Kast. Previamente y en dichos que durante la mañana de este miércoles reiteró, la exalcaldesa aseguró en Radio Duna que el republicano sería el contrincante “más fácil de todos” ante una eventual segunda vuelta.

En respuesta, luego de dar a conocer propuestas para eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda, Kast criticó la “soberbia” de Matthei y pidió guardar el “cotillón”, destacando que la verdadera gobernabilidad se logra con un gobierno de continuidad, algo en lo que Chile Vamos ya ha fallado en dos ocasiones.

“La verdadera gobernabilidad se da cuando venimos saliendo de un gobierno desastroso como este, en la proyección del futuro gobierno de derecha. En cuatro años no vamos a lograr reparar todos los males que vamos a heredar del Gobierno de Gabriel Boric. Eso requiere una continuidad y la continuidad es entregarle la banda presidencial a alguien del mismo sector. Chile Vamos dos veces tuvo el honor, el privilegio, de dirigir los destinos de la nación y dos veces fallaron en entregarle la banda de presidente a alguien de su mismo sector, nosotros no vamos a fallar”, afirmó.

¿Primarias solo con Carter?

De cara a la inscripción de primarias presidenciales que culmina este 29 de abril a las 00 horas, se acota el margen para que Matthei se mida ante otros candidatos del sector.

Las conversaciones entre los partidos no surten efecto y en el horizonte el ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, surge como la única opción plausible luego de que el Servel notificara la imposibilidad de que Ximena Rincón, carta de Demócratas, se inscriba en el proceso al no estar su partido constituido a nivel nacional.

En vistas de dicho escenario, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, realizó un último llamado a los candidatos de Republicanos y el Partido Nacional Libertario.

“Nosotros hacemos un último llamado y final, tanto a Johannes Kaiser como a José Antonio Kast, a dejar de lado los proyectos personales y embarcarse en un proyecto colectivo. Solo en unidad aseguramos derrotar a la izquierda. Lo que aquí corresponde hacer es presentar los proyectos a Chile en una primaria y tener no solamente candidatos únicos a la presidencia, sino que también una única lista parlamentaria”, solicitó.

Esta semana es el plazo final para que Chile Vamos decida entre ir a unas primarias que incluyan a Rodolfo Carter, quien participaría como independiente, o ir directamente a primera vuelta el próximo domingo 16 de noviembre con Evelyn Matthei como abanderada.