¡Tabilo lo hizo de nuevo! Vence a Djokovic y avanza en Masters de Montecarlo

Novak Djokovic puede batir todos los récords en el tenis mundial, pero Alejandro Tabilo (32° del ranking ATP) todos los pronósticos. Tal como en mayo del año pasado, en la tercera ronda de Roma, el chileno volvió a derribar al serbio, el mejor jugador de todos los tiempos.

Esta vez lo hizo en la segunda ronda del prestigioso Masters 1000 de Montecarlo por parciales de 6-3 y 6-4, mostrando un nivel superlativo para festejar otra vez ante el otrora número 1 del planeta, actual 5 del orbe.

Lo de “Jano” sorprende porque su nueva victoria ante el balcánico llega justo cuando el nacional estaba viviendo una pésima temporada 2025, donde llegó a sumar seis derrotas consecutivas y recién conoció el triunfo en marzo pasado en Indian Wells.

En esta ocasión, el zurdo criollo anotó con un tremendo registro que ni Roger Federer ni Rafael Nadal pudieron conseguir: se convirtió en el tercer jugador en la historia en mantener un invicto en sus enfrentamientos contra “Nole” ya consolidado y considerando dos partidos como mínimo.

Los otros jugadores que lograron esa hazaña de quedar 2-0 ante Djokovic (con el serbio ya top ten) fueron el ruso Marat Safin (Abierto de Australia 2005 y Wimbledon 2008) y el checo Jiri Vesely (Montecarlo 2016 y Dubái 2022), aunque este último tiene una derrota por walk over en el US Open 2016 que no se contabiliza por no presentarse en la cancha.