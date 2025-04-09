Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de Mayo de 2026


¡Tabilo lo hizo de nuevo! Vence a Djokovic y avanza en Masters de Montecarlo

La raqueta nacional (32° del ranking ATP) ganó contra todo pronóstico, pues la victoria de "Jano" llega justo cuando estaba viviendo una pésima temporada 2025. En esta ocasión, el zurdo criollo anotó con un tremendo registro.

La raqueta nacional (32° del ranking ATP) ganó contra todo pronóstico, pues la victoria de "Jano" llega justo cuando estaba viviendo una pésima temporada 2025. En esta ocasión, el zurdo criollo anotó con un tremendo registro.

Deportes

Novak Djokovic puede batir todos los récords en el tenis mundial, pero Alejandro Tabilo (32° del ranking ATP) todos los pronósticos. Tal como en mayo del año pasado, en la tercera ronda de Roma, el chileno volvió a derribar al serbio, el mejor jugador de todos los tiempos.

Esta vez lo hizo en la segunda ronda del prestigioso Masters 1000 de Montecarlo por parciales de 6-3 y 6-4, mostrando un nivel superlativo para festejar otra vez ante el otrora número 1 del planeta, actual 5 del orbe.

Lo de “Jano” sorprende porque su nueva victoria ante el balcánico llega justo cuando el nacional estaba viviendo una pésima temporada 2025, donde llegó a sumar seis derrotas consecutivas y recién conoció el triunfo en marzo pasado en Indian Wells.

En esta ocasión, el zurdo criollo anotó con un tremendo registro que ni Roger Federer ni Rafael Nadal pudieron conseguir: se convirtió en el tercer jugador en la historia en mantener un invicto en sus enfrentamientos contra “Nole” ya consolidado y considerando dos partidos como mínimo.

Los otros jugadores que lograron esa hazaña de quedar 2-0 ante Djokovic (con el serbio ya top ten) fueron el ruso Marat Safin (Abierto de Australia 2005 y Wimbledon 2008) y el checo Jiri Vesely (Montecarlo 2016 y Dubái 2022), aunque este último tiene una derrota por walk over en el US Open 2016 que no se contabiliza por no presentarse en la cancha.

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