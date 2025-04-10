Alejandra Mohor: “Lo que vemos de manera sistemática es la politización de la seguridad”

Con el inicio de sus funciones el pasado 1 de abril, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública asumió el desafío de coordinar y fortalecer la respuesta del Estado frente a la creciente demanda ciudadana por mayor seguridad y control del crimen organizado.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, Alejandra Mohor, magíster en Ciencia Política e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, analizó el rol de la nueva cartera. “Estamos en un proceso todavía de identificar la mejor fórmula para esa institucionalidad dadas las características de nuestro país. Y para que esta sea la mejor fórmula, mejor que la que teníamos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo importante va a ser como se opera esta institucionalidad”, partió reflexionando.

Al respecto, Mohor aseguró que la nueva cartera debe tener claro los principios rectores que van a ser la base, como se vincula y cómo operará el sistema de seguridad pública. “Una de las cuestiones que más se ha dificultado en implementar, es la coordinación interinstitucional”, sostuvo la experta.

La investigadora estableció que el foco sobre cómo enfrentar la seguridad ha cambiado, señalando que: “Hace 25 años venimos entendiendo que proveer seguridad a los ciudadanos no se trata solo de actuar a través del aparato represivo del Estado”.

“Se requiere de una actuación articulada de muchos otros sectores, que incluyen a aquellos que pueden aportar iniciativas preventivas en el ámbito de lo social y situacional. Es en esa coordinación intersectorial donde hemos estado con mayores dificultades”, profundizó Mohor.

La especialista destacó que la separación de los ministerios de Interior y de Seguridad Pública “contribuye en la interna del Ejecutivo”. No obstante, afirmó que “la politización del tema está más a las afueras del Ejecutivo que dentro de este”.

“Me refiero al Congreso, en sus Cámaras, la discusión política que se da allí. Y en un año de campaña, lo que vemos de manera sistemática y cada vez más rudo, es la politización de la seguridad”, lamentó Mohor.

“Cuando las posibilidades de éxito de un candidato se centran en qué ofrece, qué tanto ofrece, cuánta mano dura ofrece en materia de, entre comillas, combate a la delincuencia, estamos politizando un tema que requiere ser técnico”, complementó Alejandra Mohor.