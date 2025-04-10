Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 3 de Mayo de 2026


Alejandra Mohor: “Lo que vemos de manera sistemática es la politización de la seguridad”

La investigadora del CESC de la U. de Chile analizó el inicio de funciones del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Además, cuestionó a las figuras políticas que "ofrecen mano dura" respecto a "un tema que requiere ser técnico".

La investigadora del CESC de la U. de Chile analizó el inicio de funciones del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Además, cuestionó a las figuras políticas que "ofrecen mano dura" respecto a "un tema que requiere ser técnico".

Nacional

Con el inicio de sus funciones el pasado 1 de abril, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública asumió el desafío de coordinar y fortalecer la respuesta del Estado frente a la creciente demanda ciudadana por mayor seguridad y control del crimen organizado.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, Alejandra Mohor, magíster en Ciencia Política e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, analizó el rol de la nueva cartera. “Estamos en un proceso todavía de identificar la mejor fórmula para esa institucionalidad dadas las características de nuestro país. Y para que esta sea la mejor fórmula, mejor que la que teníamos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo importante va a ser como se opera esta institucionalidad”, partió reflexionando.

Al respecto, Mohor aseguró que la nueva cartera debe tener claro los principios rectores que van a ser la base, como se vincula y cómo operará el sistema de seguridad pública. “Una de las cuestiones que más se ha dificultado en implementar, es la coordinación interinstitucional”, sostuvo la experta.

La investigadora estableció que el foco sobre cómo enfrentar la seguridad ha cambiado, señalando que: “Hace 25 años venimos entendiendo que proveer seguridad a los ciudadanos no se trata solo de actuar a través del aparato represivo del Estado”.

“Se requiere de una actuación articulada de muchos otros sectores, que incluyen a aquellos que pueden aportar iniciativas preventivas en el ámbito de lo social y situacional. Es en esa coordinación intersectorial donde hemos estado con mayores dificultades”, profundizó Mohor.

La especialista destacó que la separación de los ministerios de Interior y de Seguridad Pública “contribuye en la interna del Ejecutivo”. No obstante, afirmó que “la politización del tema está más a las afueras del Ejecutivo que dentro de este”.

“Me refiero al Congreso, en sus Cámaras, la discusión política que se da allí. Y en un año de campaña, lo que vemos de manera sistemática y cada vez más rudo, es la politización de la seguridad”, lamentó Mohor.

Cuando las posibilidades de éxito de un candidato se centran en qué ofrece, qué tanto ofrece, cuánta mano dura ofrece en materia de, entre comillas, combate a la delincuencia, estamos politizando un tema que requiere ser técnico”, complementó Alejandra Mohor.

Entradas relacionadas:

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Ministro Poduje aclara ajustes: "Vamos a hacer los recortes, pero lo vamos a definir nosotros"
post-title
PAE de Junaeb bajo la lupa: gasto se disparó 60% en una década y multas impagas bordean los $200 mil millones
post-title
Pulso Ciudadano: Aprobación de Kast cae bajo el 30% y desaprobación continúa al alza
post-title
Elecciones en Perú: JNE ordena auditoría integral ante incertidumbre por resultados de primera vuelta

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X