Analistas sobre Jeannette Jara, Cuba y Venezuela: "Es algo que le van a enrostrar y le va a generar tensiones internas"

Tensión provocaron los dichos de la candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara sobre la situación política de Cuba y Venezuela. Respecto a este último país, la ex ministra del Trabajo aseguró que es un “régimen autoritario”, pero sobre Cuba expresó que “tiene un sistema democrático distinto del nuestro”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, analistas reflexionaron sobre el peso que tendrá en la candidatura de Jara, su posición respecto a estos temas.

El académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, pronosticó que el camino de la ex secretaria de Estado, se verá tensionado “porque una va a ser la posición que tenga el partido y otra la candidatura y en conciliar esas posiciones, como por ejemplo en materia internacional, sin duda le pueden traer algunos problemas y costos en su despliegue como pre candidata presidencial”.

“Por no representar la línea mayoritaria del PC, Jara en su despliegue va a tener conflictos y va a tener diferencias incluso con su partido en ciertas materias”, recalcó.

En esa línea, Duval afirmó que “Jara parte con una desventaja, no es fácil plantear una candidatura presidencial desde el PC, en el sentido de crecer más allá de sus ámbitos”. “Lo que debiese ocurrir es que más allá de esas diferencias, Jara va a tener que abrirse en posiciones distintas como las que ha tenido en materia internacional u otras, va a tener que abrirse para llegar a otros mundos de la izquierda si quiere ganar la primaria”, dijo.

La cientista política y académica de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, coincidió con Duval en que dentro del propio Partido Comunista el tema de Venezuela y Cuba genera tensión. Sin embargo, observó que aunque “el Partido Comunista ha sido muy cuestionado incluso desde dentro de la izquierda por su posición en materia internacional, si uno ve el comportamiento político del PC al interior del país, es totalmente injustificado”.

“El Partido Comunista ha sido un partido leal, que ha apoyado al Gobierno de la Nueva Mayoría, que ha sido capaz de actuar en coalición incluso históricamente, si uno piensa en la Unidad Popular. Es un partido que respecto a dentro de Chile, los cuestionamientos democráticos son muy difíciles de sostener, pero efectivamente su posición internacional ha hecho primar su adhesión ideológica a los sectores afines sobre algunos cuestionamientos democráticos que claramente han transitado hacia el autoritarismo”, reconoció.

“Entonces, yo creo que no hay duda que eso va a ser un tema importante de Jeannette Jara, es algo que le van a enrostrar y es algo que seguramente le va a generar algunas tensiones internas dentro del Partido Comunista”, aseveró.

Heiss además sostuvo que para las votantes, el tema de los regímenes autoritarios es importante, pues a través de esos pronunciamientos, se pone en evidencia el compromiso democrático de los partidos y sus candidatos.

En esa línea, “yo creo que es importante la posición en materia internacional pero más importante son las credenciales democráticas y ahí yo creo que es importante internamente, en términos de cuál es el nivel de compromiso de la candidata y de su partido con las reglas del estado de derecho, con el pluralismo, la libertad de prensa, la libertad de expresión y respetar a los opositores políticos, en particular a la derecha. Yo creo que eso es muy relevante internamente y por eso, ha tenido tanta importancia esta discusión sobre el apoyo internacional a regímenes que han transitado hacia el autoritarismo”, estimó.

Por su parte, el académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Rodrigo Karmy, valoró positivamente los pronunciamientos de Jara, sobre todo el hecho de que relevara el bloqueo económico en contra de Cuba.

“Es una cuestión que ha sido discutida por años en la Asamblea General de Naciones Unidas, rechazada por la mayoría de los países en Naciones Unidas y por lo tanto, evidentemente lo que Jeannette Jara ayer puso de relieve fue muy interesante, porque ella no hizo un respaldo que podríamos calificar de simplemente yo soy comunista y creo en Cuba”, comentó.

A juicio de Karmy, Jara “mostró que cada vez que se saca el elemento Cuba, se lo saca de manera abstracta, sin poner de relieve la situación histórica del bloqueo, no se debate sobre la cuestión del bloqueo que atenta flagrantemente contra los derechos humanos del pueblo cubano”, remarcó.