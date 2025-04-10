Diario y Radio Universidad Chile

Asesinato de Sara Millerey: el crimen que revela la transfobia en Colombia

La mujer trans de 32 años fue brutalmente asesinada en Antioquia, Colombia. Su caso ha conmocionado al país y Latinoamérica. Los culpables continúan prófugos y autoridades ofrecen recompensa por información.

La mujer trans de 32 años fue brutalmente asesinada en Antioquia, Colombia. Su caso ha conmocionado al país y Latinoamérica. Los culpables continúan prófugos y autoridades ofrecen recompensa por información.

Comunidad LGTBIQ+Derechos HumanosInternacional

La Fiscalía General de Colombia junto a autoridades nacionales y locales investigan el brutal asesinato de Sara Millerey (32) una mujer trans, que el 4 de abril recién pasado, fue golpeada y luego lanzada a una quebrada. Personas en el lugar la grabaron sin auxiliarla y el video fue difundido por redes sociales

Este caso no solo ha conmocionado a la comunidad LGBTQIA+ en Colombia, sino que también a autoridades regionales y nacionales, al mismo tiempo impactando a Latinoamérica en su conjunto por la brutal transfobia que evidencia en la región.  

Hasta ahora no hay noticias de los victimarios y las autoridades ofrecen recompensas por información veraz al respecto. La alcaldesa de Bello, Lorena González, a través de un video difundido por sus redes sociales afirmó que ofrecen 50 millones de pesos colombianos para este efecto, así también el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón

La alcaldesa Gonzáles aseguró que entregaron la información pertinente a la fiscalía y que activaron una ruta de trabajo especial junto a la policía nacional. No podemos permitir que la transfobia siga cobrando vidas en silencio”, agregó la autoridad.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se sumó a la petición de justicia a través de su cuenta de X, la máxima autoridad escribió que: “Nazis asesinaron a Sara. Hoy hay una deuda que @PoliciaColombia y @FiscaliaCol tienen con la vida, con la democracia en Bello (…) No más crímenes de odio en Antioquia ni en Colombia”. 

La Corporación Caribe Afirmativo que defiende los derechos de las personas disidentes sexogenéricas puso énfasis en una situación alarmante que está afectando a la comunidad, explicitando que no se trata de un caso aislado.  “Este hecho ocurre en el marco de un panorama violento que viven las personas LGBTIQ+ en Antioquia que, durante el 2025, ha cobrado 13 vidas en el departamento”, escribieron en sus redes sociales. 

Mientras, la madre de Sara, Sandra Miledy Borja, conversó con Caracol Radio en Colombia y también fue tajante respecto a la motivación del crimen: “Para mí, a ella la asesinaron tan vilmente por ser como era, por ser una persona alegre, por ser extrovertida y por ser trans”.

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