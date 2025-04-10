Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 3 de Mayo de 2026


Diputado Ojeda debe volver a prisión preventiva tras fallo de la Corte

A pesar de que había salido en libertad el 4 de abril, tras una solicitud de Fiscalía, la Corte de Apelaciones de Temuco restituyó la medida cautelas más gravosa contra el desaforado parlamentario.

A pesar de que había salido en libertad el 4 de abril, tras una solicitud de Fiscalía, la Corte de Apelaciones de Temuco restituyó la medida cautelas más gravosa contra el desaforado parlamentario.

Nacional

El diputado desaforado, Mauricio Ojeda, fue enviado nuevamente a prisión preventiva por decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, tras una solicitud de la Fiscalía.

Aunque había salido en libertad el 4 de abril al pagar una fianza de $40 millones, esta medida fue revocada por dos votos contra uno.

Ojeda enfrenta cargos por fraude al fisco en el contexto del caso Convenios, específicamente en la arista conocida como “manicure”.

Como resultado de la decisión judicial, los $40 millones de la fianza serán devueltos, y el parlamentario, anteriormente afiliado al Partido Republicano, deberá regresar a la cárcel de Temuco.

El fiscal Carlos Cornejo expresó su conformidad con la decisión de la Corte de Temuco de restituir la prisión preventiva a Ojeda, argumentando que la libertad de este representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.

Asimismo, el persecutor señaló que la solicitud del Ministerio Público se basó en múltiples criterios legales que destacaban la gravedad del caso, incluyendo la afectación a bienes jurídicos institucionales y otros factores de relevancia.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.

Entradas relacionadas:

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Ministro Poduje aclara ajustes: "Vamos a hacer los recortes, pero lo vamos a definir nosotros"
post-title
PAE de Junaeb bajo la lupa: gasto se disparó 60% en una década y multas impagas bordean los $200 mil millones
post-title
Pulso Ciudadano: Aprobación de Kast cae bajo el 30% y desaprobación continúa al alza
post-title
Elecciones en Perú: JNE ordena auditoría integral ante incertidumbre por resultados de primera vuelta

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X