Diputado Ojeda debe volver a prisión preventiva tras fallo de la Corte

El diputado desaforado, Mauricio Ojeda, fue enviado nuevamente a prisión preventiva por decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, tras una solicitud de la Fiscalía.

Aunque había salido en libertad el 4 de abril al pagar una fianza de $40 millones, esta medida fue revocada por dos votos contra uno.

Ojeda enfrenta cargos por fraude al fisco en el contexto del caso Convenios, específicamente en la arista conocida como “manicure”.

Como resultado de la decisión judicial, los $40 millones de la fianza serán devueltos, y el parlamentario, anteriormente afiliado al Partido Republicano, deberá regresar a la cárcel de Temuco.

El fiscal Carlos Cornejo expresó su conformidad con la decisión de la Corte de Temuco de restituir la prisión preventiva a Ojeda, argumentando que la libertad de este representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.

Asimismo, el persecutor señaló que la solicitud del Ministerio Público se basó en múltiples criterios legales que destacaban la gravedad del caso, incluyendo la afectación a bienes jurídicos institucionales y otros factores de relevancia.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.