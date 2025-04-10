Dos detenciones erróneas que no deben quedar impunes

El reportaje emitido anoche de Informe Especial de TVN, sobre la detención errónea de dos jóvenes en Ñuñoa a principios de marzo, ha puesto en evidencia una sucesión de hechos inaceptables ocurridos durante esa noche, que a su vez son parte de preocupantes falencias en los procedimientos policiales y en el respeto a los derechos fundamentales en Chile. Este caso, que involucra acusaciones de apremios ilegítimos y difusión indebida de imágenes por parte de Carabineros, subraya la necesidad de una revisión profunda de las prácticas institucionales.

Esto, en contraste con la narrativa en boga, según la cual no se puede hacer ninguna crítica a la institución pues esto supondría ponerse del lado de la delincuencia y el crimen organizado. Este chantaje termina perjudicando a la propia institución, que necesita reformarse.

La detención de estos dos primos, de 21 y 23 años, se produjo en el contexto de un operativo tras el baleo de un funcionario. A pesar de que no tenían nada que ver con el hecho, una generala dio un punto de prensa dando por hecho su culpabilidad, mientras los jóvenes fueron arrestados, golpeados y fotografiados en la 18ª Comisaría de Ñuñoa. Estas imágenes fueron posteriormente difundidas en redes sociales, señalándolos erróneamente como responsables del delito. La familia, integrada entre otras personas por nuestra compañera Diana Porras, denunció no solo las agresiones físicas, sino también el daño psicológico y la estigmatización pública resultante de estas acciones.

En consonancia con estos hechos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por apremios ilegítimos, destacando las violaciones a los derechos de los jóvenes y solicitando que se investigue y sancione a los responsables. Tristemente, este incidente no es aislado: se suma a una serie de casos que cuestiona la conducta de las fuerzas de orden y la necesidad de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.

De hecho, los distintos informes que publican año a año las instituciones académicas y de derechos humanos más importantes del país, incluyendo los de 2024, mantienen como una constante, en distintas circunstancias, preocupaciones significativas sobre abusos policiales y la falta de avances en materia de justicia y reformas institucionales.

Es paradójico que, mientras en este ámbito prima un absoluto statu quo, se haya aprobado de manera express hace dos años la Ley Naín-Retamal, que incrementa la protección a los carabineros y fortalece la función policial. Sería coherente que ambos procesos fueran de la mano, pero solo para uno de ellos hay voluntad política.

Es imperativo, entonces, que una o más candidaturas presidenciales se hagan cargo de este tema que ahora se rehúye. La confianza pública en las instituciones se construye sobre la base de la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la justicia. Al fin y al cabo, se trata de poder asegurar que los derechos de todos los ciudadanos sean protegidos y respetados.