“Es inaceptable”: Jeannette Jara recibe críticas transversales por declaraciones sobre Cuba y Venezuela

Polémica provocaron los dichos de la candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, sobre la situación en la que se encuentra Cuba. La exministra del Trabajo descartó que haya una dictadura en ese país, lo que generó reacciones de sus contrincantes en las primarias del oficialismo y también en la oposición.

“Creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro. Hay un partido único, no es el único sistema así, cada pueblo tiene que definir su gobierno”, dijo en conversación con CNN Chile. Asimismo, la ex ministra del Trabajo también fue requerida sobre su opinión de Venezuela, país donde aseguró, hay un “régimen autoritario”.

Consultada sobre estas declaraciones, la ex ministra del Interior y candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, afirmó que en este tema tiene una diferencia con Jara, pues a su juicio el sistema cubano “no cumple con ninguno de los requisitos de una democracia”.

De acuerdo a Tohá, en Cuba “las personas no tienen distintas alternativas para elegir, hay un régimen en que no hay alternancia en el poder desde ningún punto de vista, hace muchísimo tiempo, pero además, producto de todo esto hay un país que está en una situación de pobreza a unos límites que son inconcebibles y que son muy dolorosos”.

“Yo no comparto la opinión de Jeannette Jara en esta materia y esto demuestra que en los procesos como este vamos a ver diferencias”, remarcó.

Una opinión similar tuvo el abanderado del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, quien -en conversación con CNN Chile– reconoció que “efectivamente los primeros años de la revolución cubana nos generan cierta admiración”, pero “han pasado 70 años desde que empezó y hoy día ciertos estándares democráticos les son exigibles”.

“Hoy día en Cuba no es posible ser oposición. No hay libertad de prensa, no hay capacidad de ser oposición dentro del Congreso y para mí eso no es una democracia“, enfatizó el diputado.

De la misma manera, en relación tanto al régimen cubano como al venezolano, el frenteamplista hizo un llamado a la izquierda a “ser coherente”: “No puede hablar de derechos humanos con fuerza y, al mismo tiempo, relativizarlos cuando ocurren violaciones en países donde hay gobiernos afines ideológicamente”.

Desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Mellado, fue aún más tajante y expresó que es “inaceptable que una figura pública y aspirante a la Presidencia de la República relativice la falta de democracia en Cuba”.

“Estamos hablando de un régimen de partido único que ha oprimido sistemáticamente las libertades fundamentales de los ciudadanos en Cuba, obligando a muchos a buscar refugio en otras naciones para poder sobrevivir. Es profundamente alarmante que una persona con esta visión sobre la dictadura cubana esté buscando ser presidenta de Chile”, insistió.

Mientras, desde la UDI, instaron a los candidatos presidenciales a firmar un compromiso condenando los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Lo que para la exministra Jara es otra forma de democracia, para los cubanos es una dictadura. Es por eso que queremos que todos los candidatos firmen una carta, un compromiso por la democracia para que todos tengamos un valor esencial, que es la defensa de la democracia”, explicó el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

Frente a la controversia también hubo un pronunciamiento del Gobierno. La vocera (s) de La Moneda, Aisén Etcheverry, indicó que “los candidatos tienen el espacio, y es parte de lo que promovemos siempre cuando hablamos de una primaria amplia, de plantear sus posiciones y de abrir ese debate”.

Sin embargo, la secretaria de Estado también relevó que para el Ejecutivo, las posiciones en materias internacionales las define el Presidente de la República.

“En esa materia hemos sido claros respecto de los principios en los cuales hemos trabajado, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento del multilateralismo y en este minuto estamos enfocados en esta materia. La discusión de las primarias y las discusiones de los candidatos van por curso paralelo y nosotros enfocados en esto, manteniendo las posiciones que históricamente hemos tenido”, cerró.