"Es una forma de cultivar la solidaridad": Ritmo Salaam, la fiesta que busca recaudar fondos para ayudar a las infancias palestinas

“Construir espacios ciudadanos y autogestionados es una forma de cultivar la solidaridad“. Esas son las palabras con las que Karam Karam, colectivo dedicado a recaudar fondos para ir en ayuda del pueblo de Palestina, define parte del trabajo que desde el 2024 los moviliza.

Hace un año que la agrupación organiza diversas instancias artísticas no solo para canalizar energías en pos de la supervivencia de las y los habitantes de Gaza, sino también como un gesto de difusión de la cultura palestina. Lo anterior, con la música y el baile como dos de las vertientes más centrales.

Eso es, precisamente, lo que se vivirá este viernes 11 de abril en pleno barrio República con la realización de Ritmo Salaam, la fiesta que reunirá a los DJs Lorelei, Aka.ro, Dilunar, Lilen, Buen clima, SONDA y la performance artística bautizada como “Bait of Yamal“. Cruzada que, esta vez, colaborará con Campsbreakerz, organización dedicada a trabajar con las infancias de Gaza.

Una labor que ya ha visto sus primeros frutos. “En noviembre llevamos a cabo ‘Resistencia es skate‘, una subasta de arte con más de 20 tablas de skate intervenidas, cada una, por artistas nacionales. También llevamos a cabo dos versiones previas de ‘Ritmo Salaam’, en actividades que nos han llevado a recaudar entre 2 mil y 3 mil dólares, los que hemos enviado a Gaza ya sea de forma directa a familias como a través de organizaciones”, explicó Valeria Jara, una de las integrantes de Karam Karam.

Sin embargo, igualmente destacan que el valor de estas instancias excede lo estrictamente monetario: “Además de la ayuda que podemos transmitir concretamente en forma de dinero, algo muy importante que se construye como una cosecha son las redes. Saber que estamos conectados con personas que también están queriendo movilizarse contra la masacre que se está llevando a cabo hoy. Esa unión entre las personas es muy importante porque, al parecer, con toda la transmisión que hay sobre el genocidio, quieren hacernos creer que no podemos hacer nada. Pero sí podemos hacer cosas“.

Palabras que fueron compartidas por su compañero, Cha Giadach. “Lo nuestro es una fiesta, un baile, y qué mejor forma de resistencia, además de todas las que ya existen, que mover el cuerpo en torno a la música. Porque el origen del baile, al final, es la resistencia. Y más valorable aun si estamos juntando fondos para ayudar directamente a Palestina“, dijo.

Aunque la organización de fiestas es una de las acciones principales de Karam Karam, tampoco es la única vía para colaborar con la causa. “Tenemos varias formas de recaudar y para colaborar directamente a Palestina. En este caso específico, con la fiesta de mañana, las entradas ya son ayuda. En el mismo link de PortalDisc existe un botón para dar una ayuda voluntaria que tiene un límite, pero bien alto. Lo que se consume en la fiesta también va como ayuda. Y tenemos nuestro merch, gorros, poleras, y a veces van apareciendo otras cosas que vendemos tanto en nuestros eventos como en la cuenta de Instagram“, detalló Giadach.

Cabe destacar que Ritmo Salaam se extenderá de las 22:00 a las 05:00 horas, mientras que su ubicación será develada una vez que se compren los tickets de entrada.