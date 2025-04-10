Gonzalo Winter: “La segunda vuelta presidencial será Winter - Kaiser”

El diputado y candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, proyectó su visión respecto a la primera vuelta en las elecciones presidenciales.

En entrevista con CNN Radio, el parlamentario fue categórico: “La segunda vuelta presidencial será entre Winter y (Johannes) Kaiser, se lo cuento al país”.

El candidato frenteamplista sostuvo que, pese a llevar menos de una semana como candidato, ya se encuentra en el radar de las encuestas. “Vi un estudio privado que medía la cantidad de segundos en televisión abierta… y mi relación con Jeannette Jara y Carolina Tohá era más o menos de 1 a 100. Estoy seguro de que mi crecimiento va a ser importante”, dijo.

Además, afirmó que, de acuerdo con el comportamiento que hacen algunas proyecciones electorales, el más probable adversario en segunda vuelta será Johannes Kaiser. “Durante mucho tiempo las derechas en Chile promovieron un debate público que gira en torno a la industria de la polémica. Cuando le soltaron la marra a esa fuerza, Kaiser es quien mejor representa esa virulencia”.

Respecto a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, Winter declaró que: “Creo que se va a quedar en el camino. Ella y quienes la rodean son responsables de que exista Kaiser”.