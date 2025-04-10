Guerra comercial: Chile mantiene 10% de impuesto y Hacienda encabeza reunión con exautoridades para delinear estrategia

Chile continúa en la lista de países sujetos a gravamen del 10% a las exportaciones, según confirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, luego de analizar el impacto de la pausa arancelaria anunciada por Donald Trump.

El Ejecutivo sostuvo este miércoles una reunión, liderada por el Presidente Gabriel Boric, para analizar el impacto de la guerra arancelaria iniciada por el magnate norteamericano en los distintos sectores de nuestra economía y delinear medidas. Fue previo a dicha reunión que se conoció el margen de pausa de 90 días que implementó Trump, sin embargo, solo en beneficio de aquellos países gravados con tasas superiores al 10%.

Esta conclusión se da por las propias indagaciones realizadas por la actual administración en base al mensaje escrito en la red social The Truth Social y la vocería de la Casa Blanca, ya que el Gobierno de Chile aún no ha recibido una orden ejecutiva con mayores detalles y precisión proveniente desde Estados Unidos, respecto a la situación de nuestro país.

“Parece increíble decirlo, pero en decisiones tan importantes hay que hacer interpretaciones de un tweet y de unas declaraciones de la vocería de la Casa Blanca para poder precisar el detalle de las medidas que se anuncia, pero desgraciadamente son los tiempos que nos ha tocado vivir”, lamentó Marcel.

En esa línea, sostuvo que “lo que entendemos de lo que se ha conocido hasta el momento y lo que hemos logrado indagar a través de nuestros contactos en la administración federal, a través de la Embajada, es que para Chile, así como para los demás países, se continuaría aplicando este arancel de 10%”.

Si bien los mercados globales han mostrado alivio tras la postergación de más gravámenes, el jefe de la billetera fiscal afirmó que la incertidumbre continuará y Chile debe estar preparado.

Por lo mismo, considerando que esta medida no es una sanción particular contra Chile se ha estructurado una agenda de diálogo con Estados Unidos como parte de uno de los ejes de la estrategia que impulsa nuestro país ante la crisis global, junto a la diversificación del mercado de exportaciones.

Ya hay una reunión agendada el 16 de abril con los homólogos de Cancillería en Estados Unidos, que busca evaluar el avance de las relaciones comerciales previo al encuentro de junio con el comité revisor del Tratado de Libre Comercio. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, es quien liderada esta agenda.

“Nos han confirmado una reunión que se va a realizar la próxima semana el 16 de abril, a la que vamos a ir a introducirnos a las nuevas autoridades norteamericanas y empezar una conversación positiva respecto a la relación comercial que tenemos con Estados Unidos en el marco del acuerdo de libre comercio”, dijo.

Junto con ello, se aprovechará las denominadas reuniones de primavera del 24 al 28 de abril para también establecer contacto con autoridades del Tesoro Público de EE.UU., el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

La imposición de aranceles de EE.UU. ha afectado en la interna del país y a uno de los proyectos insignes de este Gobierno como el impuesto a la renta. “Estamos evaluando la situación porque lo que uno tiene que ponderar es que, si bien tiene la convicción de que son propuestas pro crecimiento, hay parte importante del sistema político que no están dispuestos”, afirmó Marcel.

Al mediodía, el ministro Marcel convocó a una reunión a todos los exsecretarios de Estado que estaban en Chile y habían liderado la cartera, junto a expresidentes del Banco Central, “como una señal de transversalidad, de diálogo y de disposición a enfrentar una coyuntura que se va a extender más allá del horizonte del actual gobierno”.

En la instancia, se abordó cómo conducir las negociaciones con Estados Unidos y cómo reducir la incertidumbre en la economía. Además, se anunció la creación de una instancia para apoyar una visión más estratégica en el marco de la coyuntura.

La presidenta del Banco Central, Rossana Costa, sostuvo que “fue una reunión muy valiosa en términos de compartir conocimiento, experiencia, en un entorno mundial que hoy día tiene mucha incertidumbre y en la cual éste grupo en su conjunto ha tenido una riqueza de aportar su visión, su mirada, su diagnóstico, y algunas perspectivas para un trabajo hacia adelante”.

En tanto, el expresidente del ente y economista de nuestra Casa de Estudios, José de Gregorio, dijo que: “Está claro que hoy hay que buscar mecanismos de diálogo y son cosas que yo creo que nuestras autoridades de relaciones internacionales son quienes están en mejores condiciones para hacer eso, pero obviamente el mundo está bastante incierto, la violencia verbal yo creo en general no ayuda, pero obviamente hay que buscar mecanismos de acuerdo”.

“Aprovechar si de algunas cosas se puede avanzar, pero obviamente el mundo está pasando por una etapa muy difícil que además va a dejar cierta herida, como la posibilidad de que un pequeño grupo de personas pueda provocarle un impacto tan grande y negativo”, cerró.