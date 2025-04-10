"Hay que fortalecer la fiscalización": CUT propone crear organismo de apoyo para aplicar la Ley Karin

Este jueves la Vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género de la Central Unitaria Trabajadores (CUT) junto con la Mutual de Seguridad, presentaron los resultados del segundo estudio sobre la implementación del Convenio 190 de OIT sobre la prevención de la violencia y abuso en el trabajo y la Ley Karin en Chile. La investigación se enfocó en cómo se está llevando este proceso en sectores como Salud, Transporte, Educación y el Trabajo Informal.

Entre las conclusiones del estudio se destaca la existencia de “importantes brechas en la implementación de la Ley Karin en comparación con el Convenio 190 de la OIT, lo que impacta directamente en la protección de trabajadoras y trabajadores frente al acoso sexual, labora y la violencia“. Además, resalta que “los resultados indican que existe una necesidad de fortalecer los organismos fiscalizadores, establecer una coordinación intersectorial efectiva y ampliar la cobertura de la ley a sectores actualmente desprotegidos”.

Al mismo tiempo se destaca la importancia de los sindicatos, la transformación cultural y la participación activa en la elaboración de protocolos y medidas preventivas.

Respecto de los resultados de la investigación, la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, Karen Palma, expresó que “los resultados nos interpelan a poder tomar medidas, pues se evidencian vacíos de la legislación que se deben revisar y las ausencias que muchas veces hemos visto que han permitido que sigan ocurriendo actos de violencia“.

“Este estudio ha dejado claro que la organización sindical es fundamental a la hora de hacer respetar la legislación de la Ley Karin y avanzar en la implementación del Convenio 190 en los espacios laborales. Donde hay un sindicato organizado hay menos violencia, menos abuso y menos acoso“, agregó Palma.

Desde la Mutual de Seguridad, a través de su gerenta corporativa Mariana Alcerreca, manifestaron: “Hoy estamos aquí porque tenemos la convicción de que ningún esfuerzo por mejorar condiciones laborales puede ser unilateral. Creemos que avanzar en seguridad, salud laboral y bienestar en el trabajo es una tarea que exige la convergencia de mirada, la unión de voluntades”.

El recibimiento del Ejecutivo

El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes Barrientos, agradeció el informe dado a conocer esta jornada. Así, sostuvo que desde el Ejecutivo son “conscientes de muchas de estas brechas y de los hallazgos que aquí están surgiendo para hacer un aporte para la formulación de medidas correctivas y mejor definición del propósito de la ley”.

Respecto de las recomendaciones específicas, Reyes afirmó que el Gobierno reconoce “la necesidad de incrementar los recursos para poder fiscalizar de mejor manera las denuncias que se producen por motivo de la Ley Karin. En este tema, hay que señalar que la Dirección del Trabajo está considerando un reforzamiento de nuevos profesionales para la fiscalización de la ley, así como también efectuar una revisión de los reglamentos”.

Sobre una instancia interinstitucional tripartita para asegurar la supervisión efectiva de la implementación de la ley, el subsecretario de Previsión Social afirmó que “es necesario reflexionar si sería conveniente crear una institucionalidad adicional o más bien utilizar algo existente, como es el caso del Consejo Superior Laboral, que a través de un comité al amparo de este pudiera enfocarse directamente en lo que es la Ley Karin”.

“Lo mismo respecto a la nueva institucionalidad para abordar la situación de violencia en el trabajo, acoso en el sector público, es también importante considerar si es necesario dotar de mayores capacidades a la institucionalidad ya existente”, complementó.

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