Mineduc y Universidad de Chile presentan plan nacional para mejorar estudio de matemáticas en enseñanza básica

En una actividad realizada en el Liceo Portal de La Cisterna, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, presentaron oficialmente el Plan Nacional “Sumo Primero”, una iniciativa que busca mejorar el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de 1° a 6° básico.

El lanzamiento contó también con la participación del académico japonés de la Universidad de Tsukuba, Masami Isoda, y de la directora del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) de la Universidad de Chile, Salomé Martínez.

El texto “Sumo Primero” nace del material japonés “Study with your Friends: Mathematics for Elementary School”, desarrollado por la Universidad de Tsukuba, y su adaptación al contexto nacional fue liderada por expertos chilenos en didáctica de la matemática del CMM, ofreciendo un innovador modelo probado internacionalmente para el desarrollo del pensamiento matemático en los primeros años de la trayectoria educativa.

Este material llega a las escuelas chilenas de la mano de este plan impulsado por Mineduc, que se basa en la colección de textos “Sumo Primero” que durante este año será distribuida en todos los establecimientos educacionales que reciben financiamiento estatal, beneficiando a más de 1 millón 300 mil estudiantes y 30 mil docentes. Con la distribución, por primera vez el sistema educativo chileno contará con un catálogo único de textos escolares en ese tramo.

La estrategia contempla la realización de 68 talleres regionales (cuatro por cada región del país) entre mayo y octubre de 2025. Estas actividades reunirán a más de dos mil docentes, con el propósito de optimizar el uso de más de tres millones de textos escolares y avanzar en la implementación de herramientas como un asistente de Inteligencia Artificial en las aulas.

El proyecto tiene su origen en una colaboración internacional iniciada en 2005 entre Chile y Japón, centrada en adaptar metodologías japonesas exitosas (como la desarrollada por el profesor Isoda) al sistema educativo chileno. Desde entonces, participaron diez universidades chilenas, entre ellas nuestra casa de estudios y la Universidad Católica de Valparaíso.

Durante la actividad, el ministro Nicolás Cataldo subrayó la relevancia de fortalecer el pensamiento matemático desde la primera infancia hasta la educación media. “Estamos también frente a una herramienta que busca cambiar nuestros modos de pensar en términos matemáticos, aproximarnos de una forma distinta como lo hemos hecho hasta ahora, una revolución cognitiva”, sostuvo.

“Esta iniciativa se circunscribe en una historia larga, que se va desarrollando a lo largo del tiempo a través de distintos gobiernos, de diferentes signos políticos que hoy se materializan en esto. Este es un ejemplo concreto de que la política educativa debe estar fuera de las tensiones político-electorales o ideológicas“, sumó.

El secretario de Estado también recalcó la importancia de romper con los estereotipos de género en la enseñanza de las matemáticas, así como el rol que cumple la educación pública en el desarrollo del país. “Programas como ‘Matemática en Ruta’ y ‘Matemática Conectada’ permitirán apoyar esta estrategia con recursos pedagógicos innovadores y espacios de formación para docentes”, señaló.

Por su parte, la Rectora Rosa Devés valoró el trabajo conjunto de diversas instituciones y personas en el diseño de soluciones educativas de largo plazo. “Este proyecto busca abordar desafíos que son complejos y que son persistentes en nuestro país, pero se atreve con eso y sabemos que ahí es donde tenemos que poner nuestras energías, darles a los niños, las niñas, todas las posibilidades, lo que nos contaron, todo lo que ellos querían ser, es nuestra responsabilidad que alcancen aquello”, afirmó.

“Estos textos tienen años de trabajo. Yo voy a poner mucho el acento en el esfuerzo, en el trabajo. Nada de esto surge fácil. Han sido revisados y son fruto de colaboración entre el ministerio, el Centro de Modelamiento Matemático, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso, por supuesto y el doctor Isoda Masami, desde la Universidad de Tsukuba”, agregó.

En esa línea, destacó el rol del laboratorio de educación del CMM en el desarrollo del programa, así como en la generación de conocimiento para la innovación educativa.

En tanto, la directora del CMM, Salomé Martínez, explicó cómo el modelo japonés ha sido adaptado al currículum nacional, buscando una enseñanza más comprensiva y centrada en el desarrollo de los estudiantes. “El proceso de adaptar estos libros que estaban elaborados por para para los estudiantes de Japón fue un proceso largo pensando en que se alineen a nuestro currículum, que se alineen a cómo nosotros trabajamos la matemática”.

“En Japón la multiplicación se anota al revés, en relación como anotamos nosotros, y ese, por ejemplo, es un cambio importante que tenemos que hacer. Y tenemos que pensar que los libros le tienen que hacer sentido a todos los profesores de Chile. Estos son unos libros que tienen una filosofía que es muy potente, y es aprender que nosotros necesitamos formar niños que aprendan por ellos y para ellos“, concluyó.