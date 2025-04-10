Profesor Uchile y Premio Nacional de Periodismo, Sergio Campos se despide del micrófono tras más de 50 años de trayectoria radial

Fue en 1978 cuando el periodista, académico y Premio Nacional de Periodismo, Sergio Campos, llegó a Radio Cooperativa. De eso han pasado 47 años de trabajo ininterrumpido, siendo una de las voces más reconocidas del dial, sobre todo en los tiempos de dictadura, donde lideró uno de los pocos noticieros que informaron sobre las violaciones a los derechos humanos, pasando por el retorno a la democracia, hasta los tiempos actuales. De hecho, hasta hace pocas semanas, Campos se mantenía a la cabeza del noticiero “El Diario de Cooperativa”, junto a la periodista Uchile, Verónica Franco.

Fue el gerente general de la emisora, Luis Ajenjo, quien confirmó la noticia, la tarde de este martes, abordando “el retiro de Sergio Campos quien deja nuestra empresa luego de 47 años de trabajo ininterrumpido. Sergio comenzó en radio hace más de 50 años y, por lejos, la mayor parte de su destacada trayectoria la hizo en Cooperativa. De hecho, ahora que en este 2025 estamos celebrando los 90 años de nuestra fundación, podemos decir que Sergio ha trabajado aquí más de la mitad de la existencia de la Cooperativa”.

Asimismo, comentó que “nos costará decir que la función debe continuar, pero es así y Sergio será sin duda nuestro auditor más fiel y ojalá, también el más agudo. Además, esperamos contar con él en un área menos apremiante que nuestro principal programa, vinculada con los noventa años que orgullosamente celebramos pensando en los siguientes noventa”.

Sergio Campos Ulloa, llegó a la radio en pleno período de régimen militar, por lo que su voz y su estilo fue fundamental para informar sobre casos de derechos humanos, las manifestaciones contra el dictador Augusto Pinochet que empezaron a marcar los años 80 y la conformación de la oposición a la dictadura, marcando a toda una generación que hoy se sorprende con la decisión de dejar la conducción de unos de los noticieros más importantes de la radiofonía nacional.

A través de redes sociales, han sido varias las repercusiones que ha traído esta noticia, donde destacan su compromiso valiente con la verdad, el que se transformará en un legado y un ejemplo para las futuras generaciones.

Asimismo, a inicios de este mes con un masivo apoyo de la comunidad, la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, FCEI, homenajeó a tres profesores y tres funcionarias que jubilaron entre 2022 y 2024, en el auditorio Bueno-Müller el pasado viernes 28 de marzo.

Entre ellos el profesor Sergio Campos –Premio Nacional de Periodismo 2011-, quién junto a Miguel Ángel Larrea, Manuel Calvelo y las funcionarias Rosa Lagos, Aída Varas y Victoria Watson fueron reconocidos y reconocidas por su trayectoria al interior de la Facultad y en algunos casos, como fundadores del Instituto de la Comunicación e Imagen en el año 2003.

La profesora Loreto Rebolledo, decana de FCEI, expresó que cada uno de ellos sigue perteneciendo a la institución. “Lo hacen no solo en el cariño, en los recuerdos o la formación, sino también por las huellas que fueron dejando, que son tangibles”. En ese sentido, reconoció el esfuerzo que se realizó en la creación del entonces ICEI. “Esa fue una gran tarea. Los más antiguos de seguro que nos acordamos de lo que era la Escuela de Periodismo cuando habitábamos ahí, cerca de Plaza Italia, en condiciones bastante difíciles, hasta que llegamos al Campus Juan Gómez Millas”.

La ocasión, de igual forma, contó con las palabras del profesor Sergio Campos, quien, en representación de los jubilados, comenzó haciendo referencia a su paso desde la sede de Periodismo en la calle José Carrasco Tapia hasta las actuales instalaciones de la Facultad.

“Aún recuerdo los primeros pasos de la era digital, con una colección de computadores Olivetti, para reemplazar a los de caracteres de fósforo verde, que nos hace recordar la genial serie de Matrix. Allí organizamos, por primera vez, un curso que llevaba la siguiente convocatoria: Internet: para un periodismo eficaz. Logramos casi 40 estudiantes-periodistas que recibieron su flamante diploma. Pudimos superar las difíciles condiciones con el esfuerzo académico y la participación de los estudiantes, fuertemente comprometidos con la nueva era de compromiso social de la Escuela de Periodismo”, afirmó Campos.

En esa línea, destacó la labor de los otros profesores jubilados. “Quiero dedicar un reconocimiento especial a un profesor que siempre trabajó mano a mano con los estudiantes. Mi colega y compañero de curso, Miguel Ángel Larrea. Periodista gráfico, editor de medios nacionales e internacionales, con varios premios en Chile y en el exterior; un potente activista de la fotografía analógica y digital. Un maestro de maestros. Y a Manuel Calvelo, un hombre que vino de lejos, pero que marcó la academia y deja huella apuntando a la liberación de los pueblos, mediante la comunicación y la educación, para salir del subdesarrollo. Un docente apasionado, reconocido internacionalmente, que creo y desarrolló un modelo teórico de comunicación, orientado a una pedagogía masiva audiovisual”.

Asimismo, recordó hitos relevantes, como la creación de la Escuela de Cine y Televisión en 2006; el diseño del primer sitio web del entonces ICEI y la formación de la Radio JGM. “El sitio web lo hicimos con el profesor Alejandro Morales, cuya memoria tuve la suerte de dirigir. Fue la señal de progresión de una herramienta fundamental de la comunicación de hoy. Construimos un sólido equipo de académicos para impulsar la carrera de Cine y Televisión. E impulsamos la Radio JGM que adquirió masividad con los ciclos de bandas jóvenes durante 10 años y se transformó en una instancia de práctica radiofónica para los estudiantes”.

La jornada continuó con la exhibición de un video en el que funcionarios, estudiantes y profesores agradecieron su labor al interior de la Facultad. “Su aporte fue invaluable y muy importante para cada uno de los que trabajamos con ellos y fuimos sus compañeros. Siempre van a ser parte de esta comunidad, los recordaremos y los llevaremos en el corazón”, afirmó Manuel Cabezas, administrativo de la Biblioteca, mientras que la profesora Ximena Póo expresó el importante papel que jugaron en la historia “del Instituto de la Comunicación e Imagen, hoy FCEI. En su paso hemos aprendido mucho de ustedes y han sido una pieza relevante en lo que hoy somos como comunidad. Y seguirán siendo parte de ella”.