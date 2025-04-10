Senador Flores (DC): "Con el PC tenemos diferencias, pero otra cosa es dejarle la cancha abierta a la derecha"

Continúan las tensiones dentro de la Democracia Cristiana en miras de las elecciones de junio. Esto, luego de que el partido y su presidente -también candidato a La Moneda-, Alberto Undurraga, reafirmaran la negativa de la falange a participar de una primaria amplia entre las fuerzas progresistas que aborde desde el Frente Amplio hasta el Partido Comunista.

Una distancia tomada principalmente hacia la candidata del PC, Jeannette Jara, y que llevó a Undurraga a asegurar que las primarias “hay que hacerlas entre los que piensan parecido”. Para el senador de la DC, Iván Flores, se trata de diferencias que se sostienen principalmente por las posturas que ambos partidos tienen respecto a gobiernos como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“¿Los defendemos a todo evento y en todo lugar o solo cuando se trata de adversarios políticos? ¿Nos hacemos los lesos cuando son amigos nuestros? Y no es que se hagan los lesos. Ha ocurrido expresamente que el PC ha dicho que en Venezuela no hay dictadura, que el culpable es la oposición. En el caso de Nicaragua es peor porque ni si quiera existe allí una postura”, argumentó el parlamentario.

“Lo que tenemos en Venezuela y en Nicaragua es una dictadura feroz, y más que eso. Lo conozco bien, trabajé en Centroamérica varios años y estuve en los momentos en que Ortega y un grupo de dirigentes se tomaron el poder para después devolverlo democráticamente, cosa que nunca ocurrió. Hoy, él, su señora y un círculo muy acotado tienen el control absoluto y total de ese país. Díganme si eso no es una dictadura por definición. Es de texto”, sumó Flores.

Aun así, el senador expresó estar consciente de la importancia de que las fuerzas democráticas se unifiquen en miras de las presidenciales. “Con el PC tenemos diferencias que son fundamentales, pero otra cosa, y este es el punto que nos compete, es poder decir ‘okey, si no nos unimos entre la centroizquierda y la izquierda, lo que hacemos es dejarle la cancha abierta y asegurada a un nuevo gobierno de la derecha‘”.

“Tenemos temores porque la derecha se ha venido exacerbando en su postura conservadora. Y ojo, si la derecha pudiese gobernar ahora, con la irrupción de Republicanos, del Social Cristiano, que son partidos que están mucho más a la derecha de lo que nosotros considerábamos la derecha, que era la UDI, hoy corremos el riesgo de que, si logran una votación importante en el Congreso, podamos quedar al estilo de lo que está pasando en Estados Unidos, con un gobierno extremo y un parlamento que le va a poner cuerpo y piso”, advirtió.

Por eso es que Flores es abierto al confesar sus resquemores respecto a la postura defendida por Undurraga. “Hace un tiempo atrás hubo algunos dirigentes que hablaron del camino propio, de la reidentificación de la DC, por lo tanto, diferenciarnos completamente de los demás, y seguimos solos. Alguien dijo en algún momento: ‘miren, podemos quedar sin ningún parlamentario, pero vamos a terminar con la bandera en tope. No vamos a conversar ni a acercarnos a nadie’. Y así ocurrió. Bajamos a 40 diputados, luego a 22. El siguiente fuimos 14 y hoy somos 5”.

“Cuando uno va solo, la verdad es que lucha contra todos para poder superar la suma de los votos. Así, se hace muy cuesta arriba tener representación parlamentaria. Y lo que yo mismo dije hace unos días es que hay que tener cuidado con esto porque la propia norma hoy establece ciertos requisitos para constituirse como partido. Por qué se perdió Ciudadanos, por ejemplo. O por qué se perdió el PRO. Porque no tenían la representación parlamentaria o la suma total de votos que exige la norma electoral para seguir sobreviviendo como partido. Es muy triste estar haciendo estos cálculos en la situación de un partido que fue tan grande como la DC. Y es una obligación. Uno no puede ser irresponsable con la propia institución, sino advertirlo”, reflexionó el parlamentario.

Situación que profundiza las diferencias con el liderazgo del partido: “Una cosa es el cariño personal y otra es la responsabilidad política que nos compete a cada uno de nosotros. Y al menos yo trato de ser consecuente todos los días de mi vida, me guste o no. La consecuencia es un capital que en política se debe atesorar y cultivar. Yo dije: ‘O se es presidente del partido, o se es candidato’, para que haya oportunidades iguales para todos. Y no se dio. Hoy, no habiendo otro candidato que le compita, puede ser presidente del partido y candidato también”.

“Ayer, cuando me preguntaban si yo apoyaría a algún otro nombre dentro del progresismo y la centro izquierda, dije que no. La razón es muy simple: sigo siendo militante de la DC, por lo tanto, siendo mi candidato Alberto Undurraga, lo voy a apoyar. Pero eso no significa que lo apoyo a todo evento. Lo que digo es que es un suicidio político insistir en el camino propio, en hacer una primaria excluyendo a algunos partidos del progresismo porque entonces nos van a dejar solos. Porque el socialismo democrático no va a querer, probablemente, hacer dos primarias”, explicó Flores.

A modo de conclusión, el senador expresó que “ante una derecha dividida y aparentemente irreconciliable respecto a que van a ir separados en la primera vuelta, tenemos la posibilidad, aunque sea difícil, de ganar en primera vuelta. Y eso indica que debemos ir unidos y que nadie diga, ni si quiera mi candidato, que si no hacemos dos primarias con quienes él estime, va a ir directo a la papeleta. Eso es abrirle la puerta a un gobierno de la derecha porque no podemos ganar así en primera vuelta”.