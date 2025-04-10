Diario y Radio Universidad Chile

Silvio Rodríguez regresa a Chile a siete años de su último concierto en nuestro país

El legendario cantautor cubano anunció una nueva gira por Latinoamérica que arrancará a mediados del 2025. Instancia que iniciará en nuestro país y que también incluirá shows en Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

El legendario cantautor cubano anunció una nueva gira por Latinoamérica que arrancará a mediados del 2025. Instancia que iniciará en nuestro país y que también incluirá shows en Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

Cultura

Hace pocos instantes, Silvio Rodríguez, voz fundacional de la trova cubana, confirmó su regreso a Chile a siete años de su última visita. Lo anterior, en el marco de un tour por Latinoamérica, donde también recorrerá Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

Así lo confirmó él mismo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram: “Estimados amigos, soy Silvio Rodríguez, y este pequeño encuentro es para anunciar una próxima gira por Latinoamérica. Cinco países, y que va a ser entre finales de septiembre y principios de noviembre de este 2025“, expresó el artista, confirmando, además, que nuestro país será su primer destino.

“Estamos muy entusiasmados con la idea. Espero que ustedes también”, cerró el cubano. De esta forma, el músico seguirá extendiendo el especial vínculo que sostiene con Chile, y que se remonta a los años de la Unidad Popular y la posterior dictadura civil-militar que cerró culturalmente las puertas del país por 17 años.

Por lo mismo es recordado su regreso en democracia, el que selló con un simbólico show que repletó las inmediaciones del Estadio Nacional. Compromiso que, además, fue impreso por Rodríguez en “Santiago de Chile“, composición que plasmó la realidad de la represión durante el régimen de Augusto Pinochet.

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