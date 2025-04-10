Unión Europea suspende por 90 días su respuesta a los aranceles de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en suspenso durante tres meses los aranceles “recíprocos” lanzados hace una semana en el “Día de la Liberación”. Son los únicos aranceles suspendidos, pero son los más significativos, y la decisión fue bien acogida por las bolsas, que se mostraron eufóricas y se dispararon el jueves por la mañana. En Europa en particular, todas las bolsas ganaron al menos un 5%.

A raíz de esto, la Comisión Europea decidió tomar la pausa decretada por Trump como una señal de buena voluntad. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció la suspensión de los derechos de aduana de represalia sobre 180 productos estadounidenses, que habían sido adoptados el miércoles por los Estados miembros de la UE y debían entrar en vigor el 15 de abril, para “dar una oportunidad a las negociaciones”.

“Tomamos nota de la decisión del presidente Trump” de suspender parte de los derechos de aduana, declaró en un mensaje en la cadena X, tras el espectacular giro de 180 grados del inquilino de la Casa Blanca.

El miércoles por la tarde, Bruselas había votado introducir impuestos a una serie de productos estadounidenses como motos, soja y aves de corral en respuesta a los aplicados a los metales. En teoría, estaba previsto presentar otras medidas la semana que viene.

Pero dado que los 27 han dado el visto bueno por abrumadora mayoría a estas represalias, seguirán su curso y el decreto de aplicación se adoptará de tal forma que aún puedan activarse en caso necesario. El futuro canciller alemán Friedrich Merz llegó a afirmar que el giro del presidente de Estados Unidos era una reacción a la determinación mostrada por los europeos.

Esta respuesta europea sólo se refería a la respuesta a los aranceles americanos sobre el acero y el aluminio, que se mantienen, al igual que los aranceles sobre los automóviles. Pero la suspensión, que sólo afecta a los derechos llamados “recíprocos”, es vista por la Comisión como una oportunidad para relanzar las negociaciones sobre toda la ofensiva comercial de Donald Trump.

Donald Trump da marcha atrás

En los últimos meses, la Unión Europea se ha visto afectada en tres ocasiones por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense. Primero fueron los impuestos sobre el acero y el aluminio, después sobre los automóviles y, por último, aranceles del 20% sobre todos los productos europeos.