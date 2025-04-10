Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 3 de Mayo de 2026


Vigía de embarcación Cobra habría muerto el mismo día de su desaparición

Junto al cuerpo de Juan Sanhueza no se hallaron mensajes ni indicios de intervención de terceros. Según pericias, falleció hace cuatro o cinco días, coincidiendo con la fecha en que fue visto por última vez.

Junto al cuerpo de Juan Sanhueza no se hallaron mensajes ni indicios de intervención de terceros. Según pericias, falleció hace cuatro o cinco días, coincidiendo con la fecha en que fue visto por última vez.

Nacional

El cuerpo de Juan Sanhueza, vigía del barco “Cobra” e imputado por la desaparición de siete pescadores del bote “Bruma” en Coronel, fue hallado este jueves colgando de un árbol en un bosque cercano a la laguna Quiñenco.

Vestía la misma ropa con la que fue visto por última vez el viernes y portaba toda su documentación personal.

Según consignó Emol, las investigaciones de la Brigada de Homicidios rastrearon su último paradero: cámaras de seguridad lo captaron abordando un bus en Talcahuano, bajando en la Vega Monumental, y luego subiendo a otro bus hacia Arauco, del cual descendió antes de llegar a destino. Una cámara lo grabó entrando al bosque.

Tras peinar la zona, la policía encontró el cuerpo. Las pruebas, incluida su documentación y exámenes huellográficos, confirmaron su identidad.

No se hallaron mensajes ni indicios de intervención de terceros. Según pericias, falleció hace cuatro o cinco días, coincidiendo con la fecha en que fue visto por última vez.

Informada su familia, la esposa y el hijo optaron por no acudir al lugar, aunque siguieron las indagaciones desde las oficinas policiales. El hallazgo fue posteriormente confirmado a la prensa por la Fiscalía y la PDI.

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