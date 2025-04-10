Vigía de embarcación Cobra habría muerto el mismo día de su desaparición

El cuerpo de Juan Sanhueza, vigía del barco “Cobra” e imputado por la desaparición de siete pescadores del bote “Bruma” en Coronel, fue hallado este jueves colgando de un árbol en un bosque cercano a la laguna Quiñenco.

Vestía la misma ropa con la que fue visto por última vez el viernes y portaba toda su documentación personal.

Según consignó Emol, las investigaciones de la Brigada de Homicidios rastrearon su último paradero: cámaras de seguridad lo captaron abordando un bus en Talcahuano, bajando en la Vega Monumental, y luego subiendo a otro bus hacia Arauco, del cual descendió antes de llegar a destino. Una cámara lo grabó entrando al bosque.

Tras peinar la zona, la policía encontró el cuerpo. Las pruebas, incluida su documentación y exámenes huellográficos, confirmaron su identidad.

No se hallaron mensajes ni indicios de intervención de terceros. Según pericias, falleció hace cuatro o cinco días, coincidiendo con la fecha en que fue visto por última vez.

Informada su familia, la esposa y el hijo optaron por no acudir al lugar, aunque siguieron las indagaciones desde las oficinas policiales. El hallazgo fue posteriormente confirmado a la prensa por la Fiscalía y la PDI.