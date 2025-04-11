Anticipan peak de virus respiratorios en mayo: positividad supera el 40%

El otoño llegó con una circulación viral más intensa de lo habitual, y las autoridades sanitarias ya anticipan un escenario complejo para las próximas semanas. El Ministerio de Salud proyecta que el peak de virus respiratorios se alcanzará en mayo, mientras los últimos reportes muestran una positividad del 40,7% a nivel nacional.

De acuerdo a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, el panorama no deja espacio para la complacencia. “El escenario más probable que se presenta es que el peak de la circulación de virus respiratorios sea en mayo”, advirtió, basándose en los datos de vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Pública (ISP). En la última semana registrada, la influenza ya superó al Covid-19 en presencia, convirtiéndose en el segundo virus con más circulación después del rinovirus.

“Eso significa que progresivamente durante abril seguirá aumentando la influenza y llegará a mayo cada vez con más fuerza. Por eso, el momento de vacunarse es ahora. Junto a otras medidas de autocuidado, la vacunación es la acción más efectiva para prevenir enfermar gravemente o morir de influenza”, enfatizó la subsecretaria.

Los datos respaldan la alerta. El rinovirus representó el 61% de los casos confirmados, seguido de Influenza A (17,3%) y SARS-CoV-2 (10,1%). El grupo más afectado ha sido el de adultos mayores de 65 años, que concentraron más de una cuarta parte de los casos analizados. Además, los informes del ISP reportan un alza en hospitalizaciones: solo en la última semana, 57 pacientes fueron internados con diagnóstico confirmado de virus respiratorios.

El epidemiólogo Óscar Flórez, académico de la Universidad Diego Portales, coincide en que el momento crítico llegará pronto. “Ya estamos en una nueva ola de virus respiratorios que es mucho más anticipada que lo que ha ocurrido años anteriores. Estamos hablando de que a mediados de mayo estaremos ya en un momento epidemiológico importante”, aclaró.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud decretó que a partir del 15 de abril el uso de mascarilla será obligatorio en todos los servicios de urgencias del país, como parte de las medidas preventivas para frenar la expansión de los virus respiratorios.

La vacunación, sin embargo, avanza a ritmos dispares. Mientras la campaña contra la influenza alcanza una cobertura del 42,8%, la inoculación contra el Covid-19 llega apenas al 11,8%. La infectóloga María Luz Endeiza, jefa del Vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes, expresó su preocupación: “Con la vacunación del Covid-19 estamos muy mal. El avance en adultos mayores es del 12%. Las embarazadas, con suerte llegan al 1%. Y los crónicos también están muy bajos. Este es un virus que sigue enfermando a las personas e incluso matándolas”.

Las autoridades llaman a la población a vacunarse a la brevedad, especialmente los grupos de riesgo, antes de que se intensifique la presión sobre la red asistencial durante mayo.