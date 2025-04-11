Definido: autoridades suspenden Superclásico por falta de garantías de seguridad

El futuro del Superclásico del fútbol chileno, a realizarse este domingo en el Estadio Nacional, era una de las grandes dudas tras el trágico incidente en el Estadio Monumental de este jueves. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que el duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo no se jugará este fin de semana.

El ministro Cordero también abordó eventuales manifestaciones llamadas por la Garra Blanca para esta jornada y fin de semana en distintas partes del país. “Ellos asumirán las responsabilidades penales que implica la ley”, advirtió tajante.

Asimismo, en un punto de prensa el titular de la cartera de Seguridad dio a conocer que el informe de Carabineros tras los incidentes en el Estadio Monumental “es negativo y el partido del día domingo no se puede realizar, está suspendido”. “En nuestra opinión, el fútbol no admite ninguna víctima más. En consecuencia, como sociedad, estamos mandatados, no solo el Estado, no solo los organizadores, sino que también los hinchas, a no seguir generando condiciones de riesgo para que ocurran situaciones como las de ayer”, expuso.

Ya en la previa, el ministro Cordero había advertido que si bien tenían la intención de que el encuentro se desarrollara con normalidad, debían esperar al informe de Carabineros. Esto, ante la alerta de un funeral de alto riesgo para una de las víctimas.

Este no es el primer Superclásico del año que se suspende. Y es que ya se tenía el antecedente de la Supercopa a disputarse entre los dos equipos más grandes del país a inicios de año, pero que también debió ser cancelado por la falta de garantías de seguridad.

Ofensiva de los alcaldes

Ante el riesgo que supone el duelo de este domingo, los alcaldes de Ñuñoa, Sebastián Sichel; de Macul, Eduardo Espinoza; y de Independencia, Agustín Iglesias, tomaron medidas para evitar su realización.

En esa línea, presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección solicitando la suspensión del Superclásico. “Hoy día hay violencia en los alrededores del Estadio Monumental y va a haber violencia alrededor del este estadio (Nacional) el domingo”, indicó Sichel.

Mientras, el alcalde de Macul avisó que se querellarán “contra el organizador, porque ellos son los responsables del evento y efectivamente como lo hemos dicho en otras ocasiones, acá hay una organización y es el delegado presidencial”.

Acciones contra Colo Colo

Justamente, la Delegación Presidencial apuntaba al Club Social y Deportivo Colo-Colo dentro de los responsables, por no haber resguardado la seguridad alrededor del recinto deportivo. Por ello, anunciaron que realizarán un proceso sancionatorio contra el Cacique por “múltiples incumplimientos normativos”.

“El equipo de la Delegación Presidencial Regional, durante el proceso de supervisión en terreno del evento, detectó múltiples incumplimientos normativos, por lo que la institución hará uso de su facultad para instruir un proceso sancionatorio al club organizador”, informaron a través de un comunicado.