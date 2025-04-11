Ecuador: lo más destacado de la campaña presidencial a dos días del balotaje

Faltan sólo dos días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, en las que se enfrentarán Luisa González, candidata del partido de Rafael Correa, y el actual presidente Daniel Noboa, que busca su reelección.
¿Cómo se presenta esta elección?
Los candidatos cerraron sus tres semanas de campaña anoche en Guayaquil con caravanas, conciertos y mítines. La preocupación por la violencia y el desempleo son los dos temas que definirán el voto de los ecuatorianos este domingo. De hecho, el voto ya comenzó ayer en los penales para los presos que no tienen condena firme.
Recordemos que el voto es obligatorio en el Ecuador. Se puede votar desde los 16 años. Con una novedad este año: se prohíbe el uso de celulares al momento de sufragar, para evitar las presiones y garantizar el voto libre.
Ecuador enfrenta una violencia récord de las bandas criminales: ¿qué proponen los candidatos al respecto?
Efectivamente, en los puertos del país, los asesinatos, las extorsiones a comerciantes, los secuestros y las amenazas se han vuelto el pan de cada día en muchos barrios populares, particularmente en Guayaquil.
Durante su corto mandato de 14 meses, el presidente Noboa declaró el estado de conflicto armado interno, sacó a miles de militares para efectuar operativos, con miles de detenciones. Esta política permitió al joven mandatario alcanzar una buena tasa de popularidad, aunque la cifra de homicidios sigue al alza.
En la campaña, insistió en esta estrategia de militarización y de mano dura, a través de una serie de spots televisados financiados por el Estado. Noboa, hijo del empresario más rico del país, propone además becas a los jóvenes y apoyo al emprendimiento.
Por su parte, Luisa González, una abogada de 47 años, insiste en que se tiene que depurar la fuerza militar de sus elementos corruptos y vinculados al narcotráfico. Y promete inversiones en educación, salud y apoyos financieros para las madres de familia, en sintonía con la política social del expresidente Rafael Correa.
La primera vuelta terminó con un resultado cerradísimo: Noboa superó a González por 16 mil votos. ¿Cuáles son los votos que podrían marcar la diferencia en este país que parece dividido en dos partes?
La campaña ha sido muy dura, con acusaciones cruzadas de corrupción, videos engañosos manipulados por inteligencia artificial. El actual presidente hizo una campaña intensa en redes sociales para captar el voto de los jóvenes. Mientras, González recibió el apoyo del movimiento Pachakutik, que agrupa numerosas organizaciones indígenas y sociales, y que representó medio millón de votos en la primera vuelta. Queda por ver si estos electores inclinarán la balanza a su favor este domingo.