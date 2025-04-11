Exembajador de Chile en China por guerra arancelaria: "Estamos frente al fin del orden liberal internacional"

A juicio del exembajador de Chile en China, Jorge Heine, nos estamos enfrentando al “fin del orden liberal internacional que rigió en el mundo desde el año 1945”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis y requerido sobre la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos, el también abogado y cientista político explicó que: “Ese orden liberal internacional se basó, en parte importante, en el libre comercio y el multilateralismo, que fueron valores impulsados sobre todo por los Estados Unidos y lo que hemos visto en esta semana es el fin de eso”.

“Obviamente todos estos aranceles significan que Estados Unidos ya no cree en el libre comercio y yo creo que esto tiene ciertos paralelos con lo que fue el Brexit, con la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, una decisión absolutamente cuestionable. ¿A quién se le ocurre abandonar el mercado más grande del mundo? Desde entonces el Reino Unido tiene un desempeño económico muy deficiente”, comentó.

De todas maneras, Heine recalcó que no es necesariamente el fin de la globalización, sino que “lo que vamos a ver va a ser una globalización distinta, no ya centrada en Estados Unidos, sino que más descentralizada y con una mayor influencia de China”.

Justamente, respecto al gigante asiático, el exembajador reconoció que “ha tenido dificultades en los últimos años”. “Estalló la burbuja inmobiliaria, hay un tema de endeudamiento de los gobiernos locales y provinciales, un problema de desempleo juvenil, de manera que China no está en muy buenas circunstancias, pero lo que está claro es que no va a dar su brazo a torcer tan fácilmente. Acá lo que tenemos es un gallito, un gallito que no va a ser fácil de resolver”, estimó.

“Por una parte, la economía de Estados Unidos es más grande y tiene una serie de ventajas por sobre la economía China, pero por otra, la capacidad de resistir yo diría que es más grande en el caso de China. El ciudadano chino está más acostumbrado a enfrentar penurias y dificultades que el ciudadano estadounidense, de manera que acá tenemos una situación bien compleja que no se sabe en que va a terminar”, dijo.

Además, Heine se refirió a lo que debe hacer Chile en el contexto de la guerra comercial. A su parecer, nuestro país debe “continuar con su tradición de política exterior”.

“Chile es uno de seis países que tienen tratados de libre comercio tanto con Estados Unidos como con China. Esto es una condición privilegiada que tenemos que cuidar y yo creo que una de las grandes gracias que ha tenido la política exterior de Chile durante estos últimos 35 años, es que ha sabido mantener un muy sano equilibrio. Acá no hay que perderse. Cada cierto tiempo surgen voces que llaman a romper con uno o con otro, pero eso sería un grave error. Yo creo que acá hay que manejarse con la sofisticación y habilidad que se requiere para mantener esa tradición, ese equilibrio”, insistió.