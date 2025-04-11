Festival Pulso Lírico confirma su tercera edición y anuncia taller de 22RUZZ

El Festival Pulso Lírico regresa con su edición 2025, en un nuevo intento por dar movimiento a la poesía a través de expresiones como el rap, el teatro, la música y encuentros comunitarios, en distintas locaciones de los barrios Yungay, Brasil, Concha y Toro, Balmaceda y Quinta Normal.

Organizado por Praxis Escénica, esta vez el festival desplegará durante varios meses del año actividades como charlas, conciertos y talleres de poesía, rap y teatro, por medio de la Escuela de Talleres Pulso Lírico, instancia educativa y comunitaria impulsada por la organización.

Fortalecer la Escuela de Talleres Pulso Lírico es una de las novedades para este año en el Festival Pulso Lírico, que entre sus nuevas propuestas prepara “Artesanías del pensamiento”, laboratorio de teatro y poesía dirigido por Alonso Abarzúa, Daniel Medina y Lynda Mebtouche, con la participación de Francesca Ceccotti, que se llevará a cabo durante tres meses en Balmaceda 1215.

Primera actividad: Taller de rap impartido por 22RUZZ en Balmaceda 1215

Paula Anguita, rapera y grafitera local conocida como 22RUZZ, será la encargada de inaugurar las actividades del festival Pulso Lírico durante esta temporada. La reconocida artista impartirá el taller de rap “Ritmo, escritura y expresión”, desde el 15 de abril en Balmaceda 1215, una instancia que marcó un récord de postulaciones y que sin duda se convertirá en uno de los hitos del festival.

Además, el festival contará con un taller de poesía dirigido por la destacada poeta santiaguina Natalia Rojas, cuya última obra es la serie de libros-objeto “Retablo”, publicados en 2024. El taller se realizará en octubre en la Biblioteca Nicomedes Guzmán, que junto a Balmaceda Arte Joven, el Liceo Experimental Artístico y la Junta de Vecinos Centenario, figuran como las principales sedes del encuentro.

Pulso Lírico culminará en noviembre con su característico festival, cuya programación incluirá talleres, charlas, shows de rap, recitales de poesía, feria de libros y más, actividades que serán anunciadas en los próximos meses.