Gobierno confirma la salida de Pamela Venegas del plan Estadio Seguro

El Gobierno informó la renuncia de Pamela Venegas como jefa de Estadio Seguro, tras los graves incidentes registrados en el Estadio Monumental, hechos que dejaron dos muertos y que obligaron a suspender el partido entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores.

Así lo señaló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien condenó los desmanes y lamentó la muerte de las dos personas, correspondientes a una joven de 18 años y un menor de 13, que habrían sido aplastados en medio de una avalancha y donde se investiga la presunta participación de un carro de Carabineros.

“Dadas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, las formas en que se adoptaron algunas decisiones, la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas, ha presentado hace poco rato su renuncia, y la he aceptado inmediatamente”, enfatizó el secretario de Estado en un punto de prensa.

Según dijo, “el Gobierno cree conveniente señalar que el fútbol es un espectáculo que busca que las familias y las personas puedan participar de él activamente, sin temor y sin riesgos. Y por lo tanto los actos vandálicos, especialmente como los que ocurrieron hoy, con indiferencia a lo ocurrido con esta tragedia en concreto, es un asunto respecto del cual no podemos tolerar”.

“El fútbol es un espectáculo, el fútbol es un lugar de convocatoria, es un lugar que debiera ser diversión, encuentro, no un lugar de rencillas, disputas y peleas. Cuando ocurren circunstancias de esta características no sólo se afecta la imagen del país, se afecta también la forma en que entendemos el deporte“, agregó.

Sobre posibles problemas en la organización del encuentro, Cordero afirmó que “es obligación de todos actuar con responsabilidad, los clubes tienen sus obligaciones, la ANFP igualmente. No es posible aceptar comportamientos ni declaraciones oportunistas, y corresponde que todos quienes participan del mundo del fútbol rechacen la violencia y sobre todo las amenazas como un medio de actuación”.

“La ANFP no puede utilizar el registro de hinchas cada vez que tiene que asumir sus propias responsabilidades. La ANFP es una organización de la sociedad civil, que debe corresponder y atender a las organizaciones que le corresponde como organizador de espectáculos deportivos y exigirle a su vez a los clubes sus obligaciones”, enfatizó.

Sobre las barras bravas, Cordero subrayó que “el Ejecutivo considera que esas personas autocalificadas como hinchas del fútbol en verdad son organizaciones criminales, y de ser necesarios nosotros penalmente los vamos a tratar como organizaciones criminales”.

“El Ejecutivo no va a tener, por lo menos en mi condición de ministro de Seguridad, ningún reparo en tratar a las barras que realizan regularmente este tipo de acciones, como medio aparentemente de alentar el fútbol, no tengo ningún inconveniente en tratarlas como organizaciones criminales, que creo que en algunos casos operan de esa manera”, finalizó.