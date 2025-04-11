José Miguel Castro (RN): "El país necesita buscar puntos de encuentro más que de desencuentros"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), afirmó que su elección en la Corporación se debió a que su figura da “cierta tranquilidad a muchas personas de distintos sectores, de una oposición bien diversa que existe hoy en día en el país, pero por sobre todas las cosas que el país lo necesita, el país necesita diálogo, necesita conversación, necesita buscar puntos de encuentro más que de desencuentros“.

“Lo más importante en la Cámara es que de esa forma podamos volver a recuperar un poco lo que es la confianza de la ciudadanía (…) Revertir eso para mí es fundamental y eso se consigue con diálogo, con bajar el nivel de tensión”, complementó.

Sobre el funcionamiento de la Cámara Baja en el actual periodo parlamentario, el presidente de la Corporación manifestó que entiende el descontento de la ciudadanía. Sin embargo, afirmó que en el tramo final de su legislatura aprovechará los canales digitales del Parlamento para mostrarle a los ciudadanos los avances que han existido: “Hemos sacado la mayor cantidad de leyes independiente de quien las haya presentado. Yo presenté, por ejemplo, la Ley Nain-Retamal, pero salió ahora. Además, salió una serie de leyes que en el fondo lo que hacen es prevenir el narcotráfico, la delincuencia, que faltan ponerse en marcha, que faltan ponerse en el fondo el Ministerio de Seguridad Pública”.

El parlamentario de Renovación Nacional afirmó que las prioridades legislativas para este año serán la seguridad y el crecimiento económico.

Respecto a la crisis migratoria, Castro aseveró que: “Hoy en la frontera un carabinero, un personal de las Fuerzas Armadas, no puede detener a un migrante que entra por un paso no habilitado, no puede reconducirlo y ni siquiera puede registrarlo. O sea, hoy se puede registrar en Estadio Seguro a una persona que entra al estadio, se le puede registrar la mochila, pero un migrante que va entrando por un paso no habilitado no se le puede registrar. Entonces, por eso es tan importante tenerlo como un delito, porque si es un delito, sí se va a poder registrar, sí se va a poder reconducir y va a generar un efecto disuasivo en el ingreso a nuestro país“.

El diputado de oposición detalló que ese tipo de leyes, que no han sido auspiciadas por el Gobierno, permitirán cambiar “un poco la brújula en cómo nos encontramos hoy en día”.

En cuanto a cómo el tipificar el delito de ingreso por un paso no habilitado va a disuadir la llegada de migrantes irregulares, el presidente de la Corporación afirmó que “se ha demostrado en otros países que cuando se quitan los beneficios a personas que entran de forma ilegal, se genera un efecto disuasivo producto de que tú sabes que te puedes ir preso, que inmediatamente van a chequearte, van a saber quién eres tú e inmediatamente te van a deportar a la frontera”.

“Si tú sabes que vas a entrar y te van a regularizar tarde o temprano, vas en el fondo a volver a vivir una nueva vida acá en el país, dado que tu pasado da exactamente lo mismo, se genera un efecto llamada. Ese efecto llamada está registrado, está documentado y cuando los países son más laxos en términos de ingreso, por pasos no habilitados, inmediatamente se genera este efecto de llamada“, enfatizó.

En esa línea, Castro valoró la disposición del Presidente Gabriel Boric al señalar que el país no aguanta más migración irregular: “Yo soy de Antofagasta, nosotros tenemos nacidos de hijos de extranjeros un 50% en el hospital regional. ¿Qué involucra eso? Involucra que las camas, involucra que el sistema está colapsado. Más de un 47% de los establecimientos educacionales tienen extranjeros como poseedores de matrículas. Eso colapsa cualquier sistema“.