Los ecos de la noche más triste del fútbol chileno

Chile vivió uno de los episodios más trágicos de la historia en una cancha de fútbol. Una avalancha de hinchas intentando ingresar al Estadio Monumental para el duelo entre Colo Colo y Fortaleza dejó a dos jóvenes fallecidos. Al menos “un centenar de sujetos intentaron botar las rejas”, indicó el fiscal Francisco Mores, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, acerca del grupo de personas que buscó entrar ilegalmente.

Un trágico hecho que derivó horas después en la suspensión del partido, luego de que hinchas de la Garra Blanca, en supuesta manifestación por lo ocurrido, rompieran los acrílicos de seguridad e ingresaran a la cancha.

La seguridad en los estadios del fútbol chileno ha sido un constante debate tras una serie de hechos de violencia en los últimos años. Sin ir más lejos, la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, que debía jugarse a inicios de año, tuvo que ser suspendida ante falta de garantías de seguridad.

En este caso particular del duelo de Copa Libertadores entre albos y el club brasileño, según el delegado presidencial Gonzalo Durán, se dispusieron cuatro anillos de seguridad. “Es una medida de máxima protección sin perjuicio, lo cuál hoy día vamos a revisar si es necesario tomar medidas adicionales que refuercen más aún las condiciones de seguridad”, remarcó.

Desde el club albo afrontaron la tragedia posterior a los hechos. A través de un comunicado, el Club Social y Deportivo Colo Colo expuso a la urgencia de contar con una institucionalidad que de garantías de seguridad. “Lo ocurrido el día de hoy nos confirma que el plan Estadio Seguro fracasó”, aseveraron.

El Gobierno sale al paso

La tragedia no quedó ajena para las principales autoridades del país. El Presidente Gabriel Boric expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos, asegurando que fue un hecho “desgarrador”.

“Como Gobierno, lo que nos corresponde es asegurar que se hagan valer todas las responsabilidades”, dijo el Jefe de Estado. “No podemos dejar que la violencia se tome el fútbol, esto no se puede normalizar. Por lo tanto, hay que trabajar con más ahínco, con más fuerza. El Ministerio de Seguridad, coordinado con el Ministerio del Interior, para poder garantizar la seguridad en los estadios”.

No obstante, el tono más duro lo adoptó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. En horas de la noche, tras los incidentes, y por primera vez, afirmó tajante que “el Ejecutivo considera que esas personas auto calificadas hinchas del fútbol en verdad son organizaciones criminales. Y de ser necesario, nosotros penalmente los vamos a tratar como organizaciones criminales”.

Acto seguido, como una de las primeras medidas, se anunció la renuncia de la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas. Sin embargo, Luis Cordero también apuntó contra la ANFP.

Y es que en un comunicado de prensa, la Asociación Nacional de Fútbol de Chile solicitó “que se convoque a todos los actores para la implementación de las medidas administrativas y asimismo que se aceleren las medidas legislativas que permitan hacer frente a un problema país. Este es el momento para que el Registro Nacional de Hinchas sea ley de la República. No podemos esperar más”.

Sobre ello, el ministro de Seguridad disparó contra el ente rector del fútbol chileno señalando que “la ANFP no puede utilizar el registro de hinchas cada vez que tiene que asumir sus propias responsabilidades. Me parece, por no decir, oportunista esa declaración”.

La urgencia en modernizar la seguridad en el fútbol

Sin embargo, la sensación latente es que no están las condiciones garantizadas para el desarrollo de un partido de fútbol de alta demanda en Chile. Esta es una discusión que lleva estancada en el Congreso Nacional desde hace muchos años, pero que recientemente cobró suma urgencia tras la determinación del Ejecutivo.

El principal impulsor de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, el senador Matías Walker (Demócratas), volvió a insistir en que la legislación que sigue discutiéndose en el Senado. La que establece, entre otros aspectos, que las barras bravas sean consideradas como organizaciones criminales.

“Desde el año 2023, cuando aprobamos la ley que sanciona el crimen organizado, propusimos que las barras bravas sean tratadas como organizaciones criminales”, recordó el parlamentario.

Walker valoró el tono usado por el ministerio Cordero, ya que “es la única manera que estos delincuentes, que hacen aspavientos de la violencia en redes sociales, que anuncian las avalanchas por redes sociales, no entren nunca más a un estadio”. También, apuntó a presionar por la implementación obligatoria del Registro Nacional de Hinchas, que los ingresos a los estadios tengan torniquetes, control biométrico y reconocimiento facial, además de aplicar el derecho de admisión a los delincuentes que generen disturbios en los alrededores de los estadios de fútbol.

Otra iniciativa sin avances en el Parlamento es la ley que moderniza al Plan Estadio Seguro. La diputada Erika Olivera (Demócratas) emplazó al Ejecutivo para darle suma urgencia. “¿Quién evaluó los riesgos? ¿Por qué la autoridad prácticamente pide permiso para suspender el partido? Estadio Seguro, el delegado presidencial y el ministro de Seguridad no fueron suficientes. La ANFP se desmarca y me pregunto: ¿Cuándo la ANFP y los clubes asumen que son protagonistas y no invitados a estos eventos deportivos? ¿Cuándo asumen su responsabilidad?”, cuestionó la parlamentaria.

La reacción desde el mundo político también se volcó en condenas de distinto orden. La diputada Emilia Schneider (FA), del distrito 10 que involucra a las comunas de Macul y Ñuñoa, anunció que oficiará a las instituciones correspondientes por este hecho. “Tenemos que esclarecer el rol de Carabineros en todo esto. Si es que actuaron apegados a los protocolos, porque no podemos tolerar ningún tipo de abuso policial”, mencionó, haciendo también un llamado directo a Blanco & Negro a “hacerse responsables, tienen una tarea en materia de seguridad y no la están cumpliendo”.

El hecho también remeció al Congreso Nacional y se hizo latente la urgencia de apresurar el tranco respecto de la discusión de nuevas leyes en pos de la seguridad. El diputado y presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), advirtió que se realizará una sesión especial a raíz de este trágico hecho.

“El fracaso de Estadio Seguro es evidente”, manifestó. “Se requiere voluntad política para enfrentar con firmeza a las barras bravas. Es momento de legislar sin ideología, con sentido de realidad y urgencia. La ciudadanía exige recuperar espacios públicos y devolverle el fútbol a su sentido”, agregó.

Una tragedia con reacción internacional

El mundo del fútbol internacional no ha quedado ajeno a lo ocurrido en el Estadio Monumental. Los diversos medios de comunicación más relevantes del balompié mundial hicieron eco de la tragedia.

La CONMEBOL entregó sus condolencias hacia las familias de los fallecidos, mientras que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comunicó sentirse “profundamente consternado tras enterarme de los trágicos incidentes”.

“En nombre de la FIFA y de toda la familia del fútbol, quisiera expresar mis más sinceras condolencias a los clubes, a la CONMEBOL y a la Federación de Fútbol de Chile, así como a las familias y seres queridos de las víctimas”, declaró en un comunicado, en el que remarcó que “la violencia no debe tener lugar en el fútbol”.

Desde Fortaleza, por medio de la Federación de Fútbol de Brasil, ya exigieron los puntos tras los incidentes. A través una historia en instagram, el jugador de Fortaleza, Marinho, relató que “lo que pasó ayer es algo que va más allá del fútbol. ¿Qué ejemplo se transmitirá al mundo? Botellas de vidrio arrojadas al campo, monedas, bengalas, piedras… ¿A qué punto hemos llegado?”.

Sanciones para Colo Colo

Tras el lamentable hecho, Colo Colo arriesga así duras sanciones de CONMEBOL. La cancelación del encuentro, dio paso a que el caso esté ahora en la Unidad de Disciplina del ente rector de fútbol sudamericano.

En caso de que la investigación arroje que el hecho ocurrió dentro del perímetro de seguridad del cuál el club local debe estar a cargo, Colo Colo arriesga desde sanciones económicas, pérdida de puntos y pérdida de la localidad, hasta la descalificación de la Copa Libertadores.